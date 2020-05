Parte de cierre del día 1 de mayo a las 12 de la noche

Ciudadana cubana de 59 años, residía en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, Obesidad. Ingresó por presentar falta de aire, tos seca persistente, decaimiento y fiebre. En el Rx de tórax se observaron lesiones de infiltrado intersticial en base pulmonar derecha. Presentó intensificación de la disnea, se auscultaron crepitantes en ambos campos pulmonares, fiebre elevada, leucocitosis de 14000, a predominio de polimorfonucleares. Inestable hemodinámicamente apoyada con aminas, intubada y ventilada en posición prono modalidad controlada. Mantuvo hipoxemia refractaria. El día 30 de abril en horas de la mañana hizo parada cardiorespiratoria en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 30 minutos. Sale con hipotensión, disminución de la diuresis, taquicardia sostenida, acidemia metabólica, persistiendo la hipoxemia. El día 1 de mayo en horas de la madrugada hizo nueva parada cardiorespiratoria, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas, declarándose fallecida a las 2:40 am. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Ciudadano cubano de 87 años de edad, residía en Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, fractura de cadera no operada (fijación externa), encamado. Ingresó por presentar tos, expectoración, fiebre y decaimiento, con el diagnostico de Bronconeumonía y sospecha de COVID-19. Presentó empeoramiento de la disnea, persistencia de la fiebre y en el Rx aparecen lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, trasladándose a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se mantuvo con el tratamiento, ventilando en espontánea y con estabilidad del cuadro clínico. El día 1 de mayo, de forma súbita hizo parada cardiorespiratoria, realizándose maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Falleció a las 10:30 am. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.