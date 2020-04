Pueblo con arte

¡Entre las artes el mundo respira un poco mejor! Sirve el arte y la cultura para calmar la nostalgia, la desesperación y la premura de cualquier momento.

Entonces llega el artista y hace que la tristeza vaya cambiando de color. Y piensan muchos que ser artista no es una profesión, no es un trabajo verdadero. Y yo me pregunto ¿Entenderán esas personas de cuanto trabajo implica crear, con el talento y la dedicación como únicas herramientas?

¿Entenderán acaso lo que es convertir el milagro en barro? Es un poco difícil de comprender para aquellos que no guardan música o poesías en su corazón, sin embargo los exhorto al menos a hacer el intento para reconocer la importancia que tienen hoy y siempre, los artistas.

Y me siento feliz por vivir en un pueblo de artistas, un pueblo al que le nace música de una Yagruma o de un Yawar. Un pueblo que a veces se esconde tras un retablo con más de cincuenta años y ríe, analiza y es feliz haciendo historias como verdaderos Cuenteros. La alegría no me cabe en el corazón, cuando recuerdo que vivo en la tierra de Ángel Valiente, de Julio Capote, de Juan David y de Eduardo Abela.

La Villa que es única por tener en una de sus calles el Museo del Humor, ese que también es único y que siempre está dispuesto a hacernos reír. La villa que tiene artistas que hacen barro sin berro, con una calidad exquisita. El lugar que acoge a solistas vocales aficionados y categorizados, que regalan su música a cualquier hora y en cualquier escenario, sin mucha exigencia. El municipio que a ritmo de rap nos recuerda que siempre Hay que estar claro.

Soy feliz por vivir en la tierra de Silvio Rodríguez, entre papalotes, unicornios azules y reparadores de sueños. En el pueblecito con lomas que acoge a hombres de radio que día y noche están en cada hogar desde la 105.3 y la 107. 5 de la FM.

Entonces no me negara que resulta imposible reconocer la importancia de los que trabajan para la cultura, esos que aquí en San Antonio de los Baños son imprescindibles y ponen el alma de raíz en cada jornada para hacernos feliz.