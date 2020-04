Parte de cierre del día 23 de abril a las 12 de la noche

Ciudadana cubana de 84 años, residente en el municipio Plaza de la Revolución. No se recogen antecedentes patológicos. Se encuentra estable sin nuevas complicaciones, afebril, abundantes secreciones bronquiales, ventilada. Estable hemodinámicamente. Rx tórax lesiones inflamatorias en hemitórax derecho y 2/3 inferiores del hemitórax izquierdo. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadana cubana de 53 años. Con antecedentes de Diabetes Mellitus. Se encuentra en el día 30 de evolución y el día 28 en la Terapia Intensiva, presenta tos húmeda productiva, movilizando secreciones, hizo un pico febril de 38 0C, no resuelve con ventilación no invasiva y se decide reintubar y ventilar en volumen control, luego de estabilizar la función respiratoria y la oxigenación se practicará traqueotomía. Rx tórax con empeoramiento radiológico. Se reporta en estado crítico.