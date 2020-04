Foto de archivo Radio Ariguanabo Digital

¡Hoy algunos libros en San Antonio de los Baños, están de luto! Niegan separar sus páginas, no entienden de nuevos dueños, de otros lectores, de abrir sus hojas al mundo.



Pero junto con esos libros, las bibliotecas y la cultura también se rinden ante el dolor. Se rinden ante la noticia que entristeció la jornada de este domingo 19 de abril de 2020, cuando en la típica soledad que caracterizan estos días la Villa del Humor, una voz recorrió las calles y se filtró entre las rendijas de puertas y ventas, para en un susurro, decirnos que nuestra amiga, bibliotecaria, nuestra sindicalista de la cultura Maricela Corvo, se había marchado para siempre.

Entonces solo así podrá usted entender el dolor de los libros que un día organizó, estudió y cuidó como a su vida Maricela. Entonces, únicamente de esta manera, podrá usted comprender la nostalgia que sentimos los que la conocimos, los que tuvimos la oportunidad de conversar con esta mujer, los que como yo, hoy nos sentimos privilegiados, de al menos recibir en algún momento de nuestra vida, los sabios consejos de la intelectual, la ayuda de ella `para hacer un trabajo periodístico, para escribir de la mejor manera un texto, para entender cuanta pasión por los libros y la lectura puede acumularse en el corazón de una mujer.

Y entonces el destino jugó su mala pasada, siempre sucede, hace y deshace con los cuerpos lo que quiere y determina hasta donde podemos llegar. Vino este domingo para arrebatar la vida de Maricela, sin embargo, lo que el señor destino no sabe, lo que el destino no logra comprender aún es que la muerte no se materializa con el deceso fisco de un cuerpo.

Y no estoy negando la dureza de la muerte, pero es que cuando en vida ese cuerpo logró ganarse el cariño y respeto de sus semejantes, es que cuando en vida, con mucha salud, ese cuerpo, con alma de mujer, materializó sueños, dejó enseñanzas, entonces no hay destino que pueda con él. No hay destino que pueda arrancarlo para siempre de entre su gente.

Por ello, hoy los radialistas de San Antonio de los Baños nos sumamos al dolor que viven tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, nos sumamos a la nostalgia de volverte a ver que siempre tendrán tus libros. Pero preferimos consolarnos, con la única idea de que en nuestros corazones, en nuestro accionar, en nuestro batallar cotidiano de cubanos vivirán para siempre los ideales y los sentimientos puros de esa ariguanabense que fue y es Maricela Corvo. A ti que te recordaremos siempre va dedicada esta crónica.