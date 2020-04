Nuestra primera victoria

Los cubanos mantenemos en la memoria ya sea por experiencia o través de los estudios, los acontecimientos de Playa Girón, días inolvidables con experiencias y sentimientos de dolor y amor patrio que hoy enaltecen la gloria y la paz conquistada.

El 16 de abril de 1961 forma parte de los grandes acontecimientos históricos de los cubanos en defensa de la soberanía nacional. La trascendencia de los sucesos de Playa Girón marca la voluntad popular de convertir a cada ciudadano en un soldado.

Los hombres y mujeres en Cuba, baluartes del patriotismo dieron probadas muestras de heroicidad en la hazaña protagonizada en la primavera de 1961. El apoyo popular fue la garantía del triunfo, las notas del Himno de Bayamo: Morir por la patria es vivir inspiraron las acciones. En las batallas de Playa Girón se demostró el valor, la valentía, el coraje. La superioridad del armamento enemigo recibió el empuje y fortaleza de quienes esgrimieron como armas la dignidad, el decoro y la voluntad de no aceptar jamás la rendición.

Sin abandonar la ruta de lucha los sucesos de los días tuvieron en el 19 de abril, la página gloriosa del triunfo, es el símbolo de la victoria militar y moral, de un pueblo devenido soldado, ante la mayor potencia del mundo. La victoria tuvo impacto nacional y más allá de las fronteras. Cuba pudo propiciarle al imperio un golpe certero, al recibir la primera gran derrota en América, demostramos con estas acciones el empuje de las ideas, la fuerza de la verdad, la voluntad irrenunciable de negociar nuestros principios y en ese camino nos mantenemos.

La resistencia marca nuestra historia, las continuas agresiones y las sucesivas victorias de no ceder ante sus provocaciones nos hacen más fuertes, la ética revolucionaria, se renueva ante quienes no cesan en el empeño de no claudicar.

La mayor fortaleza será siempre la unidad popular para no dejarnos someter. Somos ejemplo para muchos, aunque los diferentes gobiernos que han ocupado y ocupan el poder del imperio, apoyan con financiamiento y armas los planes de derrocar a la Revolución, no obstante, siempre encuentran la misma respuesta y siguen en espera del milagro que jamás podrán celebrar.