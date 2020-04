Parte de cierre del día 17 de abril a las 12 de la noche

Ciudadana cubana de 77 años, procedente del Hogar de ancianos No. 3, en Villa Clara. No presenta comorbilidades. Ingresa con diagnóstico de demencia senil, hipoxemia ligera y sospecha de insuficiencia renal crónica. Se encuentra consciente, no cooperadora por su demencia senil con episodios de agitación psicomotriz, presentó cuadro diarreico en dos ocasiones, ventilando espontáneamente Rx tórax no lesiones pleuro pulmonares. Se reporta en estado grave.