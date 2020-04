La pasión de un joven...

Foto tomada de facebook

Hace alrededor de un mes y unos días, cuando constituyeron la delegación artemiseña al XI Congreso de la UJC, tuve la oportunidad de conocer a un joven bahiaondense que con solo 17 años de edad muestra su pasión por las letras.



Yasiel Hernández Pérez es estudiante de onceno grado del IPU Mártires de Guajaibón. En su afán por decidirse entre si estudia periodismo o medicina me comentó que le gustaba escribir y me envío un trabajo con el que participó y obtuvo el 1er lugar en el Encuentro Debate del Talleres Literarios Infantiles, el cual les dejo a su consideración.

Un minuto...

¿Cómo quiero recuperar un minuto? Si he perdido el mayor tiempo de mi vida pensando en el mañana y no he prestado atención alguna al instante en que vivo. Ayer en la noche todo parecía normal, o por lo menos eso pensaba mi inocente ser, olvidé por un momento que la vida podría dar un giro de 360° y arrebatarme en un solo segundo lo más valioso. El cielo estaba en plena soledad, turbulento y nublado, no había salido ni una sola estrella, la luna se había eclipsado de un rojo intenso. Solo corría una corriente de aire fría que retumbaba mis ventanas sin cesar pero no le presté mucha atención, solo apagué la luz y cerré mis ojos.

Hubiera querido cerrarlos para siempre. Los molestos ruidos sobre el persianal, acompañados esta vez de centellas y una lluvia que no paraba de caer, apenas me dejaron descansar, pareciera que se habían cumplido los peores presagios y que este sería el fin. Poco a poco me dejé vencer y pude pegar mi cabeza sobre la almohada, aunque el tiempo no había mejorado.

Sobresalté de la cama y pegué un grito, tuve una pesadilla, parece que todo el trauma de la noche anterior me había causado un malestar horrible. Noté algo extraño al despertar, no se había penetrado ningún rayo de luz dentro de mi cuarto, lo cual me dejó un poco inquieto, no solo eso, en mi mesa de noche no estaba el vaso de café con leche al cual me había acostumbrado, y al ver la hora que marcaba el despertador supe que algo no estaba bien.

Escuchabaun murmullo después de la puerta, pero temía abrirla. Puse mis pies sobre el suelo, nunca antes lo sentí tan frío, parecía que caminaba sobre una superficie de hilo sólido, me acerqué a la entrada y la despejé completamente. Me paralicé cuando vi a mi familia reunida y con los párpados inmersos en llanto, sabía entonces que algo estaba mal. Papá corrió sobre mí y me abrazó tan fuerte como nunca antes, mi mente no paraba de hacerse preguntas, inconscientemente pregunté por mamá. Todos callaron, y solo pude escuchar el viento que rosaba mis mejillas.

Descalzo y sin cordura corrí hacia la habitación donde dormida supuse que estaría. -Mamá despierta- recuerdo que fueron mis últimas palabras antes de estremecerme en el suelo y llorar desconsoladamente. Entre sábanas blancas, se encontraba la última vez que la vi, una verdadera diosa, sus labios pálidos marcaban el fin de su vida y la destrucción eterna de la mía, mi madre no despertaría jamás.

Sentía como poco a poco el pecho se recogía, la saliva de mi boca había desaparecido, apenas podía hablar, un nudo de dolor torcía mi garganta, mis ojos se cristalizaron en lágrimas al instante, mi madre se había ido y no regresaría jamás, era el único pensamiento que encerrado entre las cuatros paredes de mis sentidos se podía presentir. Mi cuerpo quedó tendido en el suelo, apenas tenía fuerzas para sostenerme y cada poro de mi piel comenzaba a cerrarse como si en este momento cambiara la naturaleza de mi organismo.

El auge de su ausencia comenzaba a prescindir en mí en poco segundos, en la vida imaginé que algo así sucedería conmigo. Un minuto, pido tan solo un minuto para destruir el silencio de mi pensamiento y gritar a los 4 vientos que la amo, que me hubiese gustado peinar los rizos cubiertos en cana, o tal vez ir a la playa y mojar sus piernas en la orilla, aunque me fascinaría compartir un helado en pleno invierno y que me diera por última vez la comida como cuando era pequeño y no paraba de malcriarme. Mamá ya no irá a despedirme a la salida de casa, ni tampoco me dará un beso de buenos días, ni alegrará mi día con el brillo de su sonrisa, mamá ya no está, solo quedan rondando sus recuerdos de un lado a otro como fantasmas agoreros de la oscuridad.

De aquí en adelante tendré que conformarme, pero como se le explica eso a un adolescente que apenas empieza a vivir. Hoy, con apenas 15 años siento la necesidad de cobrar mi vida en luto, tomar una flor en mano y despedirme de mi verdadera guerrera en un funeral en el que ni siquiera sé que tengo que hacer. Lazos maternales unen cada vértebra en mí y hoy cada una de ellas se desprende y desaparece.

A llegado la hora de decirte adiós, vuelve madre, vuelve por mí, te dejo ir con esa única condición, prometo no olvidarte, eso sería imposible. Sobre su tumba recuerdo cada momento, cada instante que dedicaba a hacerme feliz. Lloré como nunca antes lo había hecho, sin que nadie me viera y pudiera sentir lástima, mientras salían lágrimas desprendidas de mis ojos susurré: madre mía comienzo a temblar cada vez que pienso en ti, es muy tarde para pedirte perdón, pero nunca lo será para decirte que serás para siempre mi mayor tesoro, la vida es una polvareda, en un solo segundo puede disiparse sin dejar rastro, y ya no estas, este te quiero que te digo ya no llegará hacia ti, solo permanecerá en mi recuerdo, será lo único que guardaré en mi memoria, para siempre.