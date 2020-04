Parte de cierre del día 11 de abril a las 12 de la noche

Ciudadano cubano de 88 años, residía en Habana del Este, provincia La Habana. Paciente con antecedentes de hipertensión arterial y ulcera péptica, para lo cual llevaba tratamiento. Fue remitido al Hospital Calixto García con diagnóstico de Hipertensión Arterial Descompensada e Insuficiencia Cardiaca Congestiva. Durante su ingreso se le diagnosticó una insuficiencia renal por lo que se comenzó la hemodiálisis en la sala de nefrología. Al no presentar mejoraría se trasladó a la sala de terapia intermedia (UCIM). Falleció con un cuadro de insuficiencia renal y cardiovascular. El paciente nunca desarrolló síntomas respiratorios. Resultó positivo a COVID-19 (post mortem), teniendo en cuenta que coincidió en el tiempo del evento que afectó el servicio de terapia de este Hospital. No tiene antecedentes epidemiológicos en la vivienda ni el control de foco arroja casos secundarios. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Ciudadano cubano de 80 años, residía en Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Paciente oncológico con metástasis pulmonar, que es remitido por presentar una Neumopatía Inflamatoria. Fue valorado por el cardiólogo e interpretó una Insuficiencia Cardiaca Congestiva. Se decide su ingreso en el Hospital Oncológico por su patología de base. Durante su estadía en el hospital el cuadro se agrava considerándose una infección respiratoria aguda grave, la que es estudiada atendiendo a los protocolos vigentes. Le realizaron una prueba rápida que resultó negativa, se continuó el estudio con PCR, informándose como caso positivo de COVID-19. El cuadro clínico no mejoró y el paciente falleció con una insuficiencia respiratoria. En el control de foco no se encuentra antecedentes epidemiológicos y no aporta casos secundarios. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.