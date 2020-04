Foto tomada de internet

La indisciplina se paga caro. Así es. ¿No me cree? No hablo de dinero, aún cuando hoy se aplican multas a quienes no cumplan las orientaciones del Estado, sobre todo en cuanto al uso de nasobuco o el respeto a la distancia en las colas. Pero el dinero, aunque da una lección momentánea, no tiene el mismo impacto que la vida, o la salud.

En tiempos de coronavirus, no usar mascarilla protectora, o el simple hecho de formar parte de aglomeraciones de personas puede costar bien caro. Al parecer, la población ariguanabense no tiene percepción de riesgo, aún cuando suman más de 500 los casos positivos a la COVID 19 en Cuba, superan los 20 en la provincia de Artemisa y se cuentan varios fallecidos por esta enfermedad provocada por el coronavirus.

Al parecer, los pobladores de San Antonio de los Baños esperan a tener un familiar en cama, o sospechoso, a caer en cuarentena total, porque no respetan las medidas, el quédate en casa, el orden en las largas filas para acceder a productos que ni siquiera son de primera necesidad. Y no cuestiono a quienes salen a hacer compras, porque también es cierto que permanecer 24 horas en casa con niños, con adolescentes, genera ansiedad, más gastos de alimento y productos de aseo. Pero no considero que deban salir prácticamente todos los adultos de casa, incluso embarazadas, impedidos físicos, que algunos negligentes envían a los mercados, a riesgo de enfermarse, simplemente porque “tienen prioridad”.

Caminar por la avenida 41 y no alarmarse con esta situación es como no tener sangre en el cuerpo. Si observa el panorama desde lejos, pareciera que estamos en Bienal o Humoranga. Aún cuando se observan policías, accionando incluso contra quienes han alterado el orden o no llevan el nasobuco, no es suficiente. La población se acumula, unos encima de otros en el cajero, en cuadro apretado en el único espacio con sombra de la zona, desesperados, hablando y gritando como si no hubiera un mañana.

Y aunque está claro que es tema de conciencia individual, la policía y los inspectores deben hacer un trabajo mucho más riguroso, para ponerle freno a la indisciplina, esta de la que hablo, porque pienso en los riesgos para esos que quedaron en casa, a expensas de recibir el coronavirus en bandeja de plata, junto con la jaba de los mandados.

Conciencia, mucha conciencia, no son tiempos de fiesta, ni de estar en los parques hasta altas horas de la noche. En el Hotel “Las Yagrumas” también se han quejado de la irresponsabilidad de algunos huéspedes de empresas nacionales, que toman en la misma botella, salen al pueblo sin protección, no quieren lavarse las manos, y todo ello repercute en la salud de quienes sí tienen la piel reseca por el uso del agua clorada, o soportan el calor durante horas por usar el nasobuco.

Si usted no quiere cuidarse, y prefiere acaparar, comer, o lavar la ropa, pues no lo haga por usted, hágalo por los demás, esta es una batalla que solo se gana con el aislamiento. No sea usted el huésped vivo que el coronavirus está esperando.