Una historia distinta...

A los periodistas nos gusta escribir acerca de lo que vemos, contar historias emotivas, informar, tener la noticia en la mano y hacer soñar a la gente con las palabras.

Pero, ¿qué sucede cuando la inspiración llega a través de alguien más, de alguien que no has visto nunca, aunque su rostro te parezca familiar? ¿qué sucede cuando la cuarentena te hace salir de esa zona de confort, y descubrir fuentes e historias allí donde nunca te habías atrevido a buscar?.

Sucede. Resulta que una buena amiga lee mis trabajos en la web, hace algunos años también fue mi fuente y conoce más del periodismo, porque una de sus hijas lo estudió. Entonces, en una de esas conversaciones por chat, me demuestra que pueden surgir ideas nuevas, muy válidas para ejercer esta profesión desde el hogar. De esa manera conozco a Yeiny Izquierdo Domínguez. Veo su foto. Es una joven de pelo largo, mirada profunda y una sonrisa que no oculta aún cuando puede estar muchas horas sin dormir. Lleva bata blanca y un nasobuco, como debe ser, y está sentada en un espacio de paredes verdes.

La protagonista de esta historia es una ariguanabense de 30 años, médico especialista en Medicina General Integral y residente de la especialidad de Otorrinolaringología. Se formó en Artemisa, como muchos otros jóvenes que deseaban ser médicos desde la niñez. Así nos cuenta que siempre tiene la sensación que querer cuidar de los demás.

Y aunque muchos niños juegan al doctor a edades muy tempranas, inyectan, prescriben medicamentos e inventan síntomas a los muñecos de peluche, solo los que llevan dentro la pasión por la Medicina, llegan a tocar el alma de los pacientes cuando la vida los convierte en galenos.

A Yeiny la carrera le aporta mucho como ser humano. Cada día aprende más como persona. Cuenta que aunque las experiencias no siempre son buenas, aprendes a tratar a los demás con humildad, a ser fuerte cuando se necesita. Ahora, con la llegada del Coronavirus a Cuba, la misión de esta joven doctora es también proteger a los pacientes, educar a quienes aún no comprenden la gravedad del problema. Es aún más paciente y le dice a su pueblo que se cuide, que sea responsable, porque esta es una tarea de todos, no solo de los médicos, enfermeras o el Gobierno.

Para que los besos y abrazos regresen pronto, necesitamos luchar juntos. Así se despide esta muchacha apasionada por la lectura y cuando puede corre en el Estadio de San Antonio de los Baños, y lo ha hecho en alguna que otra maratón. Me dice que adora pasar tiempo en casa con la familia, y sabe que hoy, es un privilegio que no tienen los médicos. Por eso, tú, que puedes, atesora esos valiosos momentos entre tus seres queridos. #Quédate en casa.