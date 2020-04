Aprovechar lo que se pueda

Guardar cosas es mi debilidad. Siempre me ha costado mucho deshacerme de cualquier objeto en deshuso. Una cinta, una caja, una etiqueta, una libreta del curso anterior, incluso, un mochito de lápiz. Eso, era en la primera etapa escolar. En la beca del preuniversitario guardaba todo, hasta el papel del jabón. No porque me gustara su olor o tuviera manía. Es que sabía cuánto sacrificio había puesto mi madre para que me bañara en pleno período especial.

Sé que renunciaba a su caja de cigarrillos por mi jabón y eso sí que era tremendo para ella. Por eso, hasta el más pequeño fragmento me era útil. Tal vez situaciones como esa reforzaron en mí ese deseo de guardar las cosas aunque estén viejas y créanme que me cuesta mucho botar cualquier trasto.

Cada vez que hago una recogida en la casa ahí están todos cerca. Saben que a veces tomo algo, lo separo y lo vuelvo a recoger. En ocasiones se ríen porque cierro los ojos antes de tirar una cosa y me la arrebatan de las manos, " no, eso no sirve, te va quedar el mismo bulto, dale suelta eso", son algunas de sus frases para convencerme y es que realmente me cuesta.

Esta vez, hice de las mías. Lamentablemente llegó el nuevo Coronavirus y con él, el uso de los nasobucos. Era preciso usarlos rápido. Entonces, tuvimos que inventar para toda la familia pero ¿dónde buscarlos? En ninguna tienda los estaban vendiendo, y como dice el dicho "Cuando no hay pan, se come casabe" .

Ahí aproveché para justificar mi pasión por guardar. Escurridiza me puse a buscar en el closet viejo. Encontré una pata de pantalón buenísima, una camisa verde igual que la ropa de los hospitales, la mitad de una sábana y la mayor sorpresa fue cuando encontré a trapito, mi compañero de mil batallas. Sí, trapito es un pedazo de tela que utilizaba para jugar. Algunas veces era pañal, bufanda y la mayoría mi pelo largo. Hace no sé, tal vez 20 años que no lo veía. La mejor parte de esta búsqueda fue cuando llegué con todos esos pedazos de tela vieja y le dije a mi gente: aquí está nuestra materia prima para los nasobucos jjj ¿se imaginan las caras verdad? Entonces aproveché la ocasión para dejar mi mensaje: El que guarda siempre tiene y por guardar ayer, mi familia y mis amigos hoy tienen sus nasobucos y trapito ahora vale por mil.