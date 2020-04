Coronavirus: mitos y consejos falsos que debe ignorar sobre el covid-19

Cuando empezaron a publicarse noticias sobre el nuevo virus que estaba causando estragos en la ciudad de Wuhan, en China, no faltaron quienes dijeron que todo era exageración, que no era peor que una gripe.

Y desde entonces a la fecha los mitos y noticias falsas sobre la epidemia de covid-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2 no han hecho sino multiplicarse.

Esto incluye consejos de salud difundidos a través de las redes sociales que van desde algunos que aunque inútiles son relativamente inofensivos, hasta otros que son realmente peligrosos.

A continuación le hacemos saber algunos de los más difundidos y lo que dice la ciencia al respecto. Con el propósito de que no crea en ellos y tenga un erróneo conocimiento sobre cómo evitar o curarse de esta terrible pandemia.

Un mito particularmente extendido es que el coronavirus no puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos. Pero aunque todavía no se sabe con precisión cuál es el efecto del calor sobre el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud ya ha dejado en claro que ese no es el caso. La vida real nos afirma también la falsedad de esta creencia. El coronavirus llega a todos los países de América Latina, "las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus detrás de la pandemia de covid-19 puede transmitirse en cualquier zona del planeta". Y la idea de que otras formas de exposición al calor como baños de agua caliente o el uso de secadores de pelo pueden servir para combatir el coronavirus también está errada.

Lo mismo puede decirse de una publicación, copiada y pegada por docenas de usuarios de redes sociales en diferentes países, que afirma que beber agua caliente y la exposición al sol mata al virus. Ninguna temperatura extrema ya sea frío o calor lo elimina. También es falso que no infecta a los niños, como algunas personas han interpretado erróneamente."El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades", como se evidencia.

Muchas publicaciones recomiendan comer ajo para prevenir infecciones y se comparten en Facebook. La (OMS) dice que si bien es "un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas", no hay evidencia de que comer ajo pueda proteger a las personas del nuevo coronavirus. La posibilidad de contagiarse de a través de la picadura de mosquitos también es una posibilidad que preocupa a muchos, hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que eso es posible.

En la misma línea, también hay quienes recomiendan rociar el cuerpo con alcohol o cloro para acabar con el coronavirus. Esto no tendría ningún efecto para los virus que ya han entrado a nuestro organismo. Lo que quiere decir que si ya estamos contagiados eso no nos sanará, "pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.)". Ellas están para eliminarlo de las superficies como medida preventiva y no curativa, hasta el momento las medidas más eficaces para evitar el contagiado es el lavado frecuente de manos y el aislamiento social, por eso te invito a que #QuédateEnCasa y mantente informado a través de fuentes segura sobre todo lo que sucede en San Antonio de los Baños, Cuba y el Mundo si de Covid 19 se trata.