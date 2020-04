¿Hace usted igual?

Foto: Tomada de internet

No existe otro tema en el mundo que gane el protagónico hoy a la Covid-9. Medios de comunicación, redes sociales, conversaciones telefónicas, todo, gira entorno a esta nueva tragedia que colapsó y se expandió dejando miles de muertes a su paso.



Y nosotros los cubanos no quedamos aislados de esta situación, situación que cambió el rumbo de nuestros días, y hasta los planes que creíamos no podíamos postergar. Sin embargo pienso que la mirada debemos hacerla desde el plano que mayor ventaja nos traiga.

Hoy la Covid-19 está en Cuba, los miedos crecen con su presencia, pero hay que enfrentarla. Y sí, hay que enfrentarla desde casa, como se pide en casi todo el mundo que se haga. Pues entonces amigo lector hay que quedarse en nuestro hogar y ahí es donde usted debe saber buscar la ventaja de este momento. En casa, no piense que estará siendo inútil a la sociedad, estará salvándola, porque hoy la mejor forma de enfrentar la Covid-19 es aislándonos.

Pero hay más ventajas, tendrá tiempo de estudiar, de replantearse nuevos planes, de escuchar el último disco de su cantante preferido y que por falta de tiempo no ha podido hacerlo. Pero también hay más tiempo para compartir con nuestros padres, con nuestros hijos, hermanos, con los familiares que siempre convivimos y con los que casi nunca conversamos por falta de tiempo.

Y así, no sé si a usted le pasará lo mismo, me doy cuenta que verdaderamente amo mi profesión, cuando despierto nerviosa y deambulo por la casa porque hoy no puedo salir a trabajar. Pero también me doy cuenta de cuanto extraño apersonas que pensé que no marcaban pautas en mi vida, el chofer de la guagua que siempre me acerca a mi centro laboral, el señor que me vende las guayabas para merendar en el mercado. El silbato del manisero a las 10 de la mañana.

No confunda usted mi modo de ver esta situación. Al igual que toda persona, temo por la salud de mi familia, de mis amigos, de mi país. Pero precisamente confío y sé que nuestro gobierno toma las mejores decisiones. Por lo tanto, si mi presidente me pide quedarme en casa eso hago y busco alternativas para no sentirme encerrada. Pienso que es un momento que fortalecerá nuestra unidad y nuestro compromiso. Si tengo que salir, pues no olvido mi última adquisición un juego de nasobucos que me hizo mi tía. Pero ojo, solo salgo por necesidad, mientras, busco ventajas al quedarme en casa ¿Hace usted igual?.