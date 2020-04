Por la salud de todos

Foto tomada de internet

Tras la indicación de la máxima dirección del país, en los últimos días se ha ido incrementando la presencia de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), para respaldar la tranquilidad ciudadana.

La medida tiene por objetivo contribuir a preservar el orden en las calles de pueblos y ciudades, así como en aquellos centros donde suelen congregarse grandes cantidades de público, para prevenir y evitar la propagación de la COVID-19. Tal es el caso de los comercios donde se expenden alimentos y productos destinados a la higiene personal y familiar con alta demanda.

Aunque en algunos momentos del día, proliferan concentraciones asociadas justamente a la venta de renglones de primera necesidad, se percibe menos presencia de pobladores en áreas comunes.

Entre tanto, los inspectores también asumen sus papel rector de que se cumpla lo establecido. Sin embargo, no se aprecia en su generalidad. Los carretilleros por ejemplo, establecen un precio loable en sus tablillas y la hora de comprar el productos nos topamos con que el precio es el de siempre, ese que muerde y no suelta su bolsillo, por tanto, no se cumple con las medidas que se establecieron.

Pienso que en el día-día el departamento de inspectoras del territorio, sabrán enfrentar y frenar esas acciones que no son lo mejor para nadie.

El pueblo también tiene su protagonismo y debe revelar tales violaciones, personarse en el Gobierno o llamar algún agente de la policía y denunciar el caso. La tranquilidad y la confianza hace mucha falta hoy a la familia cubana, que vive momentos difíciles que no había vivido antes y que ha creado temor, incertidumbre, dudas y añoranza por los que están lejos de casa.

Es regla ya el accionar de agentes del orden, que alertan a quienes andan sin un propósito que justifique el riesgo cuando se ha pedido a todos salir de los hogares solo en casos muy necesarios.

Si bien se agradece la importante contribución de esta fuerza armada que en Cuba habitualmente no usa las armas, sino que mantiene el orden, previene e impone medidas coercitivas, según lo amerite el caso y conlleva respeto.

La disciplina ante cada medida que adopte el Gobierno, la dirección de salud, educación y cada uno de los sectores, ayudan a enfrentar esta pandemia que no dejaremos establecerse en nuestra familia, centro laboral, escuela, en la comunidad, apoyar y entender el control de cada disposición, cuanto podrá aportar en esa misión de salvaguardar la seguridad, la salud de todos.