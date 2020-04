Música de máquinas

Foto: José Anibal Ramos

Un nuevo sonido inunda este pueblo. Un sonido que llegó para compensar el silencio provocado por el aislamiento social. Es un eco que me recuerda a mi abuela. Un mágico, TRAC, TRAC, TRAC de pedales que a toda máquina, cambió la sonoridad de mi Ariguanabo.

¿No se ha percatado usted? ¿No escucha cómo suenan de diferentes al oído las mañanas, las tardes y las noches en San Antonio de los Baños? ¿No siente como el movimiento desmedido de piernas sobre pedales, de agujas entrando y saliendo en telas, de tijeras cortando lo que un día fue un vestido, una sábana y hasta la pieza preferida del mayor recuerdo del ajuar de bodas, es el timbre predominante hoy en la villa?.

Como en las antiguas batallas entre caballeros que mostraban su destreza al pueblo, las máquinas de coser más antiguas retan a las modernas en un duelo de construcción de nasobucos. Máquinas que hoy como si fueran los propios equipos de un sala de terapia intensiva, producen vida, vida retribuida en telas de colores, estampadas, finas, gruesas, telas colocadas siempre en tres capas para que el virus no pueda entrar.

¡Y hoy, me siento inútil, por no saber coordinar los pies en esos pedales de la máquina de coser que heredé de mi abuela! No importa, -dice mi mamá- y me deja al mando del corte de las telas, en eso mis dedos sí son muy diestros. Y juntas hacemos el mejor equipo. Mi hermano con tan solo siete años es el encargado de contar el resultado. Uno, dos, veinte y en la mañana ya hicimos veinticinco nasobucos para los amigos de la casa de los abuelos.

Y es que así sucede en muchas casas e instituciones del Ariguanabo, madres, padres, tías, abuelas, jóvenes y viejos. Desempolvaron hoy las máquinas de coser para regalar nasobucos al pueblo. Entonces nos sentimos afortunados por tener guardado un saco con viejas ropas de las que no quisimos deshacernos y mire usted, hoy las reciclamos en bien de la sociedad y me siento orgullosa de mi gente. Aunque también me indigno un poco, cuando escucho comentarios de algunos que aprovechan la oportunidad para hacer de su máquina de coser una entradita de dinero, pero esos, hoy, no tendrán el protagonismo de esta crónica.

El protagonismo es para esas máquinas que cosen nasobucos de gratis, a pesar de los años. El protagonismo es para esas máquinas que hacen entrar y salir las agujas, a veces sin las correas originales, pero que originalmente encontraron el suplente en un pedazo de suiza. El protagonismo es para ese pedaleo que musicaliza los días de mi Ariguanabo para ese pedaleo zumbando en los oídos y nos reconforta al saber que nasobucos tenemos para escudarnos de la epidemia.