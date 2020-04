Para que todo llegue a todos...

Ante situaciones complejas, extremas, de alerta sanitaria, la población mundial tiende al acaparamiento, al pánico, a querer acumular en la despensa comida y víveres para el mayor tiempo posible.

En tiempos de coronavirus, se ven las imágenes de estantes vacíos, carros de la compra repletos de papel higiénico, alimentos, agua, en países capitalistas, donde pareciera que nunca se iban a agotar estos productos esenciales, pero sí se agotan. Cosecuentemente, el resto, el que no pudo llegar a tiempo, no puede cubrir sus necesidades básicas porque no alcanzó. Es una realidad hoy, según se ve en las noticias, incluso en Estados Unidos, la gente comenzó a comprar armas, para garantizar así, su seguridad.

Ahora bien, ¿qué sucede en Cuba? El Estado nunca permitiría que algunos más avispados lleguen a las tiendas y se lleven todo lo que su bolsillo les permita, incluso para la reventa, y que otros se queden sin nada. Sabemos que la situación económica y el bloqueo ha impedido una amplia oferta de productos cárnicos, y de aseo, que se surte, pero no es suficiente para todos en una sola ocasión. Es por ello que en esta etapa donde nos enfrentamos al Coronavirus, nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez orientó la venta controlada y normada en las tiendas de comercio interior, bodegas y las recaudadoras de divisa.

Es así que de una forma equitativa, el producto llega a la mayor cantidad de cubanos, y se evita la reventa que para nada es un beneficio para la población. Hoy se observa esta medida en las tiendas de San Antonio de los Baños donde se regula la venta de la pasta dental a dos por persona, el jabón de tocador a 3 unidades por persona, así como el litro de solución de cloro por núcleo, controlado por la libreta de abastecimiento.

Así sucede para la venta del pollo en las carnicerías de CIMEX y TRD, dos paquetes por persona o su equivalente hasta 5 Kilogramos, el detergente hasta 3 Kg, los cárnicos si son picadillos o perro caliente, dos paquetes por persona son solo ejemplos, muy válidos, para que si no todos, al menos, la mayoría podamos llevar lo necesario a nuestros hogares.

Próximamente, como parte de estas medidas, se entregarán en las bodegas los módulos de aseo según cantidad de personas por núcleo, por ejemplo, para 3 o 4 se entregarán 5 jabones de tocador, 1 de lavar, una crema dental y un litro de lejía. De esta manera, también se acercan los productos a las viviendas y se evitan las aglomeraciones en las afueras de las tiendas, como se ha visto hasta el momento en San Antonio de los Baños.

Cada medida, cada orientación debe cumplirse al pie de la letra, porque se pensaron a favor de la salud del pueblo. Hoy, cuando la COVID19 nos obliga a cuidarnos de manera individual, es preciso entender que el Estado también trabaja en función del bienestar de cada uno de nosotros, y a pesar de las limitaciones, logra la distribución equitativa de los bienes indispensables.