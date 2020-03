El placer de la lectura

Este 31 de marzo conmemoramos el Día del Libro Cubano, dedicamos toda una jornada a estos amigos con cuerpos de papel y letras,que nos educan desde las palabras.

Y es que en estos tiempos,donde la informatización de la sociedad es un tema recurrente, le lectura y el libro continúan como una fuente de valor incalculable.

Sinceramente creo que no hay elemento o situación comparable, con ese momento especial, con esa complicidad, que únicamente puede existir, entre el lector y el libro. Es cierto que en la actualidad la informatización de la sociedad toma el poder en la cotidianidad intelectual, que vino para quedarse y facilitarnos mucha información, en menos tiempo y con menos trabajo.

Es muy fácil buscar unafrase en internet, definir su autor y conocer la sinopsis de una novela sin tan siquiera saber la cantidad de páginas que la conforman. Pero considero que ninguna de estas oportunidades es tan gratificante, ni encierra mayor enseñanza que la lecturade un libro, comprenderlo, sentirlo nuestro.

Las bibliotecas no pueden ser sustituidas por colecciones virtuales, aunque no dejo de reconocer que son una valiosa opción, pues en varias ocasión he recurrido a ellas para investigar y leer obras muy valiosas, de las que solo conocía el título y el autor y nuncaantes, tuve laoportunidad de leerlas, porque no aparecían físicamente en ningún lugar que atesore libros. Pero no por esa razón, obvio la oportunidad de ir a una biblioteca, sentarme a estudiar en sus salones.

Espero cada año la feria internacional del libro, para llevarme a casa algunos ejemplares, aunque a veces no sepa dónde colocarlos, por el espacio que ocupan ya dentro de mi hogar. Pero, eso no me detiene, guardo con recelo los mejores libros de mi vida, algunos más viejo que yo, a los que respeto, por la sabiduría que encierran.

Guardo algunos que pertenecieron a mi abuelo y sus colecciones y cuando los abro, cuando los toco, cuando busco las páginas que él marcó, me parece escucharlo leyendo en voz alta, intentando trasmitirme todo lo que estaba escrito en esos libros y que por mi corta edad me resultaba imposible entender.

Los libros son eso también, la historia de muchos hombres, la historia de los avances del mundo, la historia de lo real y maravilloso que vive en la mente de muchos, la historia que solo cobra vida cuando el lector se entrega en cuerpo y alma al placer de la lectura.