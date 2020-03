Del mundo desconocido a la realización profesional

Fotos tomadas del perfil de facebook del entrevistado

La emisora provincial Radio Artemisa está de aniversario, cumple 79 años. A propósito de la celebración el locutor, escritor, asesor y director de programas Hamlet Ekelson Fuentes compartió con nuestra web sus experiencias.



1- ¿Hace cuánto tiempo trabajas en Radio Artemisa?

Empecé aquí en el año 1999. Hace poco más de 20 años que estoy trabajando en la radio. Para mí siempre fue como un mundo desconocido, sobre todo en los primeros años. Después poco a poco uno como que se va apropiando de los conocimientos del medio y se va enamorando y al final eso define si te quedas trabajando en una emisora de radio. Para mí fue el descubrimiento y después mi realización profesional.

2- El tiempo le ha permitido andar por la radio, ¿qué representa para usted este medio?

Pasa muy rápido el tiempo y uno siente como que va creciendo profesionalmente. En la radio, y en cualquier oficio o profesión, uno aprende todos los días. Después de 20 años uno hace como una parada, un recuento de lo que ha sucedido y siento que me falta mucho por aprender.

3- En veinte años y en una emisora radial mucho se puede hacer, ¿cuál ha sido el camino que usted ha seguido en Radio Artemisa?

Fui primero reportero de municipio, incluso tuve responsabilidades administrativas. Fui Jefe del Departamento Informativo, del Departamento de Programación y hasta director de la emisora. En el orden artístico me habilité primero como locutor, director de programas, he escrito guiones durante todos estos años y también he sido asesor de programas.

4- Posees varias especialidades artísticas, ¿cuál disfrutas más?

La locución es la especialidad que permite estar directamente vinculado con los oyentes. Es una especialidad que yo disfruto muchísimo y que además la considero muy compleja.

5- ¿Qué tipos de programas prefieres?

En todos estos años he trabajado, sobre todo los programas variados, aquellos que tienen que ver con la orientación. También además tienen un carácter recreativo. También he trabajado los programas culturales y los dramatizados.

6- También trabaja en el Telecentro provincial ArTv, ¿cómo combinas la radio con la televisión?

Llegué a la televisión hace más de 10 años, cuando llevaba algunos en la radio. La radio de algún modo me preparó. La televisión tiene sus complejidades como también las tiene la radio, son lenguajes diferentes pero que se complementan.

7- ¿Trabajar en Radio Artemisa cuánto te ha aportado?

Aquí me siento como si estuviera en mi casa y lo digo no como un lugar común, sino porque en realidad es así. No me veo en otro sitio. Pienso mantenerme aquí.

8- Andar por las calles e interactuar con el público y los oyentes es un reto para cualquier artista, ¿cómo es en su caso?

Los que trabajamos en los medios todo el tiempo estamos siendo evaluados y los evaluadores más honestos son los públicos que te ven y te escuchan. El temor de que se te acerquen y no solamente te elogien sino también evalúen tu trabajo y en ese sentido uno tiene que armarse de toda la asertividad posible para responder a la actividad del público.

9- ¿Cómo usted se ve en algunos años?

Me veo envejecido, hay que envejecer, definitivamente. Si asumimos ese envejecimiento con una proyección joven hacia el futuro y con la esperanza de que estaremos construyendo una radio mejor, a una televisión mejor y a un país mejor, pues nada más favorable que vernos de esa manera.