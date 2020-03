Conciencia contra el Coronavirus

Qué satisfacción nos da cuando escuchamos que en San Antonio de los Baños, solo hay un caso de contagio por el Coronavirus. Cada puntualización que se realiza- y es diaria- nos informa de los casos sospechosos y situación actual.

Todo o casi todo va sobre la marcha, digo casi, porque nada es perfecto en este mundo, les explico. Las pesquisas, (seria tarea que lleva a cabo la dirección de salud con el apoyo de las organizaciones de bases, sectores y organismos) es un proceso muy importante que ayuda de buena manera a visualizar el comportamiento de los casos y que puede suceder futuramente, ayuda a minimizar los riesgos.

Cuando se habla de pesquisa, se reconoce que se hace con toda seriedad, el problemas está en la personas. Sé por referencia y preocupación de los ariguanabense, que existen núcleos donde la familia no notifica, que algún miembro llegó del exterior. Es cierto que Aduana informa la entrada de toda persona a la provincia y municipio, pero dado la situación y antes de las medidas que se adoptaron a partir del dia 20, el mismo día y antes también, llegaron personas y no se notificó su presencia y hoy, me cuentan, están en las calles.

La salud es para todos y nadie tiene el derecho de irrespetarla con esas acciones que ponen en peligro la vida de los demás. La dirección y el gobierno desde un principio hicieron un llamado y todavía lo hace: notificar cuanta persona llegue del exterior, incluso los que llegaron días antes del 20.

Quienes siguen las informaciones se darán cuenta, que la cifra aumenta, justo cuando apenas entran viajeros y salieron la mayoría de los turistas, esto se debe también a casos, que ya estaban en casa, aparentemente bien, asintomáticos y pasado los días incubaron el virus. Ya me entiende usted oyente que tiene en casa a su familia, sana?

Queremos a nuestros hijos y padres sanos y salvos, queremos que todo vuelva a la normalidad. Que jueguen, disfruten , que estudien. Queremos abrazar a nuestra familia de aquí o cualquier lugar otro lugar.

Respetemos cada medida que se adopta hoy a nivel de país. No sólo usar el nasobuco, quedar aislado en casa, realizar saneamiento, nos ayuda, hay algo más importante: tener conciencia, humanismo .Jóvenes con la edad de algún miembro de la casa, salen diariamente y se exponen para proteger a su pueblo y le mejor manera que tenemos de apoyar a estos futuros médicos y propio pueblo, es notificar sin temor alguno, más cumpliendo con sus deber cívico, es informar de la persona.

Entonces, hagamos la parte que nos corresponde y hagámosla bien, el arma más fuerte que tenemos contra estos peligros virus, se llama: Conciencia