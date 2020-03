San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.- Según la información ofrecida a Radio Ariguanabo por la doctora Yamilé Borrego Morales, Directora de Salud Pública en el Ariguanabo, en el territorio no hay caso alguno de contagiado por coronavirus (Covid-19) .

Los sospechosos son personas que regresaron del extranjero, en estos momentos está el caso de un profesor de la escuela de Cine, americano, residente en Francia, está bajo vigilancia en el IPK, con signos favorables y no se confirma en él, virus, las 19 personas que contactaron con él, reciben vigilancia también en San Antonio y hasta ahora no existe presencia de síntomas que señalen el contagio.

Una niña de de 10 meses que regresó de Alemania con tos y secreción nasal no fiebre, bajo vigilancia, sospecha por regresar del extranjero, pero no presenta más síntomas, hasta ahora no se confirma presencia del virus.

El niño cubano americano que estaba de visita en el Ariguanabo, regresa hoy para su país, dio negativo al igual que sus padres.

La Doctora Yamile Borrego señala que San Antonio presenta más 148 casos de infección respiratoria aguda y que recuerden que el territorio tiene un clima que incide en la población, estos casos salen a relucir por el pesquisaje que se realiza hoy en el territorio, pero no es una cifra final.

Los viajeros están bajo vigilancia y los estudiantes de medicina realizan pesquisaje en las viviendas.

La dirección de salud en la Villa del Humor llama a la asistencia al médico de la familia de todas las personas que regresen de cualquier país aunque se sientan en buen estado. La población debe evitar las aglomeraciones para prevenir el contagio.

No hay casos de coronavirus en San Antonio de los Baños, pero si muchos casos de infecciones respiratorias aguda, típicas del clima del territorio.