Fotos: Tomadas de Internet

Las aguas tranquilas de Cuba veían llegar en el horizonte a un crucero llamado MS Braemar. La oportunidad de arribar hoy a casa, en una travesía que por mar, tierra y aire hizo llegar la solidaridad de La Habana a Londres.

Sonrisas, adioses, brazos agitados fueron la despedida oficial de los 681 cruceristas desde la Isla que les dio la oportunidad de levar anclas, y volar. En estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el personal, bien preparado para la ocasión, garantizó que los pasajeros tocaran suelo en el puerto del Mariel y fueran trasladados en caravanas hasta el aeropuerto.

Menos de 20 horas en tierra y nueve de vuelo bastaron para poner fin a la tragedia del buque que desde finales de febrero pedía ayuda a los países del Caribe, con sus cinco casos positivos al SARS CoV-2, y cuarenta sospechosos, a bordo.

Esta es una notable muestra de esa solidaridad que siempre ha puesto de manifiesto nuestro país, ahora, bajo la guía de un presidente que sigue los ideales de Fidel y lucha por mantener las conquistas de la Revolución. Pero los tiempos son complejos, el mundo dio la espalda a este crucero, y Cuba lo recibió, lo cual no solo contribuyó a salvar vidas, sino a mantener el respeto que hasta hoy se ha ganado como país.

Tanto es así, que naciones como Nicaragua, han solicitado apoyo médico cubano para prepararse ante el coronavirus, en las calles de España se escucharon aplausos y ovaciones para los galenos que llegaron, sin temor alguno, con el Interferón Alfa 2B, que si bien no es la cura del COVID 19, es un antiviral que reduce las complicaciones de la enfermedad en pacientes con antecedentes de otras patologías.

Son pruebas vivas de humanidad, el empleo de este medicamento cubano para controlar la enfermedad, la presencia del Contingente “Henry Reeve” en China, donde lamentablemente comenzó todo, y aún hoy, no se reporta ningún profesional de la Salud Pública cubana, con sintomatología asociada al coronavirus.

En lo personal es gratificante por estos días leer las noticias, ver las imágenes de agradecimiento de los británicos a bordo, de los presidentes, de los propios pacientes, de todos los que confían en la medicina cubana. En medio de las preocupaciones de quienes luchan por sus vidas, están los galenos de esta tierra, que no lo piensan dos veces para acercar su mano y sus conocimientos a quienes lo necesiten, amén de los riesgos para su salud.

El resto, esa minoría que aún no quiere reconocer la grandeza de esta Revolución, quienes no tienen un hijo o un padre enfermo, sin dinero para pagar un examen clínico, ellos, no cree en la solidaridad, no entienden de valores, de ética médica, de compromiso moral. Para ellos, la imagen Cuba es solo un billete que pueden moldear a su antojo y llevarse al bolsillo cada día aún cuando saben, que lo más importante: la salud, no se compra con todo el oro del mundo.