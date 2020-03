Se sueña en azul para toda la vida

Fotos: Tomadas de Internet

Regresar siempre deja un agradable sabor de boca. Regresar, con la mirada puesta en el presente y los recuerdos agolpándose en la memoria y el corazón.

Regresar es volver a sentir, a probar, a oler, a tocar, con los sentidos más agudizados y la emociones a flor de piel.



Es imposible regresar y no emocionarse, cuando ese lugar te trae tan buenos recuerdos. Hoy, no pude evitar rememorar mi adolescencia, al subir aquellas escaleras de la entrada de una escuela que fue mi casa del 2002 al 2005, en la cual matriculé con un maletín negro en mano lleno de sueños e ilusiones, con apenas 14 años, para quedarme allí durante las siguientes semanas de los siguientes 3 años.

IPVCE “Mártires de Humboldt 7”. Es más que el nombre en un cartel lumínico, indicándome el camino que me trajo hasta aquí. Ahora estoy sentada en una silla que quizás no sea la misma donde tantas veces hice guardias en las madrugadas, pero que se siente igual de confortable. No serán las mismas plantas ornamentales, ni los mismos cuadros en las paredes. No es la misma gente la que me acompaña, quedan algunos profesores que recuerdo y me recuerdan. Pero tampoco soy la misma.



Desde aquí, veo las palmas, los bancos en forma de tuercas que nos favorecieron el estudio en grupo cada tarde. Puedo sentir la brisa regodeándose en mi rostro, recordándome altanera que ella aún puede pasear por estas aulas, por este patio, mientras yo ya no pertenezco aquí físicamente.



Ahora, 15 años después, ¿qué dirán las columnas, los bancos y alrededores? ¿qué pensarán las losas de granito con mucho más brillo que otrora y que tantas veces limpié de autoservicio? ¿qué dirán de mí? ¿se acordarán de mis pasos? ¿sabrá mi albergue que estuve de vuelta, aunque por poco tiempo? No lo sé. Han sido muchos años. Muchos estudiantes insustituibles ahora los veo pasar por mi lado. Me miran, los miro, recordando qué se sentía usar ese uniforme, esos zapatos negros y las medias blancas muy altas. Para mí es un honor, una alegría inmensa regresar, ahora como periodista. Una carrera cuya esencia nació en estos pasillos, gracias a la preparación recibida en estas mismas aulas y el estudio individual de tantas jornadas en áreas tranquilas cerca del gimnasio o la piscina.

Vengo otra vez a trabajar, con grabadora en mano, a captar las impresiones de quienes viven hoy lo que yo viví.



Ojalá salgan de esta escuela muchos agradecidos que sepan aprovechar los tres años más maravillosos, donde encaminan su futuro, aman, ríen, lloran, bailan, se disfrazan, hacen caminatas a Lombillo, cenas de despedida, son Supersónicos, Magnetos o Radiactivos, donde se comen entre todos las sobras de la merienda esperando la guagua del pase. Ojalá nunca olviden este hogar donde se vive, se estudia incansablemente y se sueña en azul, para toda la vida.