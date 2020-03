Combatir con urgencia

Ocho y treinta de la mañana de este domingo 15 de marzo, aún con un poco de sueño del cansancio acumulado de la semana, comencé la jornada en el Cuerpo de Guardia acompañando a un amigo que necesitaba un aerosol.

Y allí estaba yo, sentada en uno de los viejos bancos que enseguida reconocí, porque verdaderamente son los mismos de mis primeros recuerdos en ese lugar. Justo cuando a mi lado, una paciente que esperaba su turno para consultarse, invertía el tiempo en arrancarle algunos pedacitos al viejo banco de madera. ¡Y mucho se incomodó el jefe de Enfermería que pasaba por allí y vio a la ejecutante en plena acción!

Muy molesta la señora reclamaba que estaba ya roto y yo me pregunto ¿Hará lo mismo con sus muebles en casa esa señora? ¿Será esa la misma educación que le da a sus hijos y posiblemente hasta a sus nietos? Combatir permanentemente las indisciplinas sociales es una realidad que no podemos obviar. Se necesita crear conciencia en la población de cuidar y mantener lo que tenemos.

Son tiempos, considero, donde modificar actitudes, educar, promover hábitos correctos y rescatar la disciplina social es primordial. Enseñarle al niño que en las paredes no se escribe, que el papel va en el cesto de basura, aunque a veces le suceda como a mí, que llego a casa y solo ahí puedo botar el papel de la pizza y la lata de refresco porque en todo el camino no apareció un cesto. No pienso hacer lo mismo que la mayoría y tirar la basura al río, esa no es la estrategia.

Imagino que a nadie en casa se le ocurra anotar los números de teléfono en la pared más cercana de este equipo ¿Entonces, por qué lo hacen en las cabinas telefónicas? ¿Por qué permitir que un grupo de jóvenes, ebrios además, vociferen en plena madrugada, como si solo ellos vivieran en San Antonio de los Baños? Son normas de conducta que lastimosamente hemos perdido. La sociedad necesita con urgencia de un plan de estrategias para fomentar valores, un plan que no quede solo en las clases en la escuela, sino que sea divulgado por organizaciones, en el barrio, en el centro laboral. Creo que no es tan difícil concientizar la importancia de comportarnos como seres sociales que vivimos en comunidad. En una comunidad que tiene normas a respetar para ese comportamiento, para ésa convivencia diaria.

Y para no hacerle tan largo el cuento amigo lector, la señora que rompía el banco este domingo en el Cuerpo de Guardia, salió indignada después que le llamaron la atención, tiró un papel estrujando en el medio del salón, gritó y maldijo a viva voz, mencionando a la progenitora de los tomates. Qué pena ¿verdad? El jefe de Enfermería trató de continuar explicándole, pero fue en vano. Yo solo atiné a consolar al señor y agradecerle por intentar poner su granito de arena en la lucha contra las indisciplinas sociales, después, mientras esperaba a mi amigo se me ocurrió escribir este trabajo para compartirlo. Tal vez, la señora escuche Radio Ariguanabo y aprenda la lección.