"Los símbolos patrios se respetan"-decía una niña a su abuela- eso me lo enseñó mi maestra.

Como es pequeña aún, no conoce el número 128 de la ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba. El proyecto de Ley de Símbolos Nacionales de la República, pero sí tiene claro el respeto hacia ellos, en cada espacio en que esté, ley que luego de haber sido sometido al estudio y valoración de los diputados, especialistas e instituciones, fue aprobado este sábado en el III período ordinario de sesiones de la IX legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

A ese amor me quiero referir. Pues es algo esencial para que sobreviva la nación y continuar reafirmando la identidad de los cubanos. Esa que contribuyeron a forjar con su pensamiento hombres como Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Carlos Manuel de Céspedes, y el más universal de los cubanos, José Martí, por citar únicamente esos ejemplos.

¿Conocen qué influencia tiene hoy la familia en la formación de valores y amor a los símbolos patrios?

La escuela y la familia, tienen en sus manos la tarea de forjar convicciones, sentimientos e ideas. Para lograr eso, debemos empezar por lo más sagrado: el respeto y amor a lo que nos identifica y une: nuestros símbolos.

Izar la Bandera y cantar el Himno con solemnidad, es una parte del principio, le antecede conocer de dónde surgieron y qué representan. El Artículo 3 plantea y cito: Todos los cubanos tienen la obligación de respetar, cuidar y rendir honores a los símbolos nacionales.

Del mismo modo les deben respeto los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional.

Ya se ha hecho muy frecuente, sobre todo entre los más jóvenes, la tendencia a llevar la bandera cubana en accesorios, gorras, pulóveres, cuadros o artesanías, por lo tanto, la realidad imponía no solo un cambio de mentalidad, sino también de legislación. Si bien es cierto que, a partir del momento en que se apruebe la normativa, se podrá izar en horarios nocturnos y emplear en otras finalidades, como en el caso de decoraciones de prendas de vestir, objetos, obras de arte y escritos, se debe tener mucho cuidado con lo concerniente a la publicidad. La ley especifica: “Solo pueden usarse como medio de publicidad cuando trasladen mensajes que fomenten valores patrios en las personas”.

Lo que responde al respeto que merece nuestra bandera, esa que ondea y con todo orgullo la llamamos la más bella. Pienso que la defensa de los símbolos de la Patria no está en decir si es de mal gusto o no ver un pullover o una gorra, a mi criterio, está en el respeto en cualquier espacio que esté, entre jóvenes, artistas, deportistas cubanos o no. Está en el saludo a la bandera, la solemnidad que lleva, está en pararnos firmes cuando escuchamos el himno nacional, sobre todo en actos púbicos, espacios en que algunos lamentablemente en su apuro, siguen de largo y no se detienen. La defensa viene desde casa, con la familia que deberá también mostrar ese respeto ganado por años.

La salvaguardia de cada símbolo comienza ahora con los cambios, pero para bien, en concordancia con los tiempos que vivimos, con la actualización de esta era, cargada de guerra mediática, civil, biológica, pero que no corresponde lacerar, los sentimientos patrios de los cubanos.