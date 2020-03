…el periódico de los artemiseños

A ocho kilómetros de la capital artemiseña, en la zona rural conocida como el Plan Plátano, tiene su sede el semanario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba.

Yudaisis Moreno Benítez dirige el colectivo, cuyas páginas viajan online cada semana de Artemisa al Poligráfico Granmay retornan impresas para satisfacción de los lectores. A propósito de la jornada por el Día de la Prensa Cubana, nuestra Web dialogó con la líder de este colectivo.

Casiuna década de existencia:

"Para nosotros es una gran responsabilidad haber nacido justo cuando nació la provincia, en enero de 2011. La primera edición del periódico fue el 11 de enero. Tuvimos que empezar a conmover a la gente con un periódico provincial de 8 páginas".

"En cada publicación hacemos un balance de la territorialidad y de los sectores. Tratamos de variar temáticas. La agenda pública, o sea, lo que el pueblo comenta en la calle es parte de la agenda mediática que nosotros cubrimos en el periódico. Por eso hemos puesto sobre la mesa temas como los precios topados en el transporte o en los productos agropecuarios, la limpieza comunal, la higiene de nuestro hospital y otros, bastante polémicos,con un grupo de investigaciones al respecto".

Apostando por el desarrollo:

"Ha sido muy placentero llegar a lugares del Plan Turquino, tocar comunidades bien alejadas donde a veces la gente no tiene luz eléctrica pero si una inmensa obra en la producción de alimentos y de carbón u otros sectores de la economía de la provincia".

"Es indispensable seguir llegando a la Zona Especial de Desarrollo Mariel que es la puerta de desarrollo que tiene nuestro país, tenemos que seguir rescatando historias de vida. Siempre la página 4 mostramos la vida de personas que trabajan en hotelería y turismo, en un aula, en una consulta o en el campo. Debemos seguir tocando esas puertas y demostrar cuánta gente valiosa existe".

"Ahí está el artemiseño dignificando lo mucho que hemos hecho en estos 10 años y marcando pautas acerca de cuánto tenemos que seguir haciendo para contribuir a que los artemiseños conozcan todo cuanto acontece en la provincia".

"Es un buen momento para hacer paradas en lo que estamos haciendo y rediseñar cómo queremos cambiar. Ahí involucramos a todas las personas que nos leen, lo mismo en lo digital que en lo impreso. Son solo 25 mil ejemplares y varias páginas en Facebook en Twitter de manera institucional porque nuestra página web aún no está disponible".

Un elemento importante en el trabajo de los periodistas del artemiseño es la retroalimentación que han logrado mediante la sección "El pueblo opina", ¿qué representa para ustedes haberla insertado y cuánto les aporta?

"En estos casi 10 años que cumple el artemiseño andando por la provincia, nos llena de orgullo la sección El pueblo opina. Ha salido en todas las ediciones, en principio en la página 8, ahora en la 3 y es constantemente retroalimentada por los artemiseños. Ahora mismo nos escriben de por qué el estadio de San Antonio de los Baños no tiene una pizarra para ver los juegos de pelota cuando su equipo es el ganador provincialo por qué no llegan las cartas que colocan en correos de Mariel. Es una sección que representa las inconformidades de la población y tenemos la completa seguridad de que en algún momento los directivos le van a dar las respuestas más acertadas y más explícitas. Sería muy bueno que se le explique primero a la persona que dio la quejay después publicarla, esta esuna de las inconformidades y en lo que debemos trabajar".

El colectivo de trabajo del artemiseño es pequeño, sin embargo las ganas de hacer un mejor periodismo y reflejar en la prensa escrita la realidad de la provincia están por encima.

"El artemiseño nació con un grupo de periodistas muy jóvenes que hicieron el quinto año de su carrera aquí, o sea, su tesis de graduación la hicieron escribiendo y diseñando las páginas del periódico y eso también es un reto que está basado en una preparación constante. Actualmente el colectivo está formado por egresados de la carrera de Periodismo y de la Facultad de Comunicación".

"Nos capacitamos de forma interna. Tenemos periodistas con muchísima experiencia como Miguel Terry Valdespino y Joel Mayor Lorán que enriquecen los procesos de preparación. Nos nutrimos además de los dirigentes de diferentes sectores sobre temas de interés y con otros colectivos. Hemos intercambiado con el Ricardo Ronquillo, Presidente Nacional de la UPEC, con periodistas de Juventud Rebelde e incluso con periodistas de la televisión que nos dan una mirada de como investigar y dar seguimiento a problemas que hay en la provincia".

¿Cómo se organiza cada impresión del periódico?

"La corrección de los trabajos periodísticos que se publican en las páginas del artemiseño se realiza los viernes y los lunes. Siempre tratamos de buscar temáticas diferentes, de incluir temas como la construcción, comercio y gastronomía, educación y salud".

De los casi 10 años que tiene el artemiseño, Yudaisis lleva 5 al frente de este colectivo, ¿qué representa tener esta responsabilidad?

"Para mí es estar prácticamente con la ropa de directora las 24 horas del día. No hay un momento en que yo deje de pensar o soñar como quiero que sea el periódico. Es un inmenso desafío porque muchos de los problemas que yo vivo a diario tengo la posibilidad de investigarlos, de ponerlos en nuestra agenda mediática. Es decir, de alguna manera es un gran compromiso".

"Soy mamá de un niño de 11 años que está en sexto grado. Está en la categoría 11-12 años del béisbol y además se prepara para concursos provinciales y nacionales. Soy una de las delegas de su aula en la escuela Julio Antonio Mella de Artemisa. Realmente es bastante ajetreada la jornada pero vale la pena, sobre todo cuando tenemos esa impresión una vez a la semana y la gente llama agradeciendo y otras veces criticando acerca de cómo nosotros investigamos y publicamos problemas que dañan la satisfacción de todos los artemiseños".

En las páginas del artemiseño hemos leído trabajos tuyos como periodista, ¿cómo asumes también esta labor y cuáles son los temas que prefieres tratar?

"Nosotros somos un colectivo muy pequeño, somos 8. Los dos subdirectores y yo también nos sumamos a investigar y a publicar, cubrimos eventos, tenemos iniciativa en la parte periodística".

"Me gusta mucho investigar lo que tiene relación con los niños, con la recreación infantil que está bastante deteriorada en la provincia y que todavía no tenemos una luz que nos indique que puede tal vez progresar, aun cuando hemos hecho varios trabajos. También me motiva escribir sobre la adopción infantil, las casas de los niños sin amparo familiar, una gran sensibilidad de la Revolución".

Un trabajo periodístico que no olvidas…

"No se me va a olvidar nunca aquella vez que fuimos a Machuca, un pueblo en el Plan Turquino, donde para entrar y salir es bien complicado, solo tienen transporte una vez cada dos días. Existe un grupo de personas fanáticas al agua, esa es su creencia y por eso la mayoría de las personas los conocen como acuáticos. Allí hay una escuela multigrado, aunque muchos padres no mandaban a los niños a estudiar, poco a poco se han ido integrando a la Revolución. Esos trabajos así con personas muy humildes que aportan lo mejor que tienen yo creo que me marcan muchísimo".

¿Metas por cumplir?

"Siempre se nos quedan muchísimas deudas, sobre todo porque el periódico sale una sola vez a la semana. Nos hace falta que las personas llamen y nos trasladen sus preocupaciones. Es bueno que confíen en los periodistas del artemiseño, un colectivo joven que espera por ellos. Nosotros queremos hacer el periódico que represente a los artemiseños y poco a poco considero que lo hemos ido logrando aunque tenemos un grupo de insatisfacciones".

"Este colectivo insiste en volver a hacer una revista para ampliar las publicaciones. Tenemos además la pretensión de salir a color y para ello próximamente empezaremos a imprimir en el poligráfico de Santa Clara".