Foto: Janet Pérez

Las manos de Zoe Celina Sánchez Valdés son manos de hada, las mueve presurosa y surge la maravilla; aunque mucho me esfuerzo, no logro encontrar la varita dorada o escuchar algún hechizo entre dientes.

Ella está ahí laboriosa, detrás de su máquina de coser, hilvanando hilos y palabras: “Comencé en Confecciones desde hace 31 años, realizando trabajos manuales. Después de un tiempo, la directora me sugirió que pasara el curso de Costurera. Realizo varias operaciones, ya sea las habituales que me han sido asignadas u otras que sean necesarias para la producción.”

Un rayo de sol juguetea con los hilos plateados de su cabello; prófugos del pañuelo protector, admiran la medalla José Ramón Martínez, que se otorga a los trabajadores de la Industria Ligera y que descansa en el pecho de Zoe Celina. Ella, con gran sencillez, expresa: “Me siento muy honrada y feliz por haber recibido esta medalla, es todo un privilegio después de tantos años de mi labor en Confecciones. En el día de hoy llevo esta medalla en mi pecho, con mucho orgullo y regocijo.”

Sonriente cuenta acerca de sus otras actividades: “Ocupo un cargo en el Ejecutivo Sindical del Taller, además me muestro muy activa en mi cuadra, asisto a las actividades organizadas por el CDR, apoyo en las tareas de la FMC, siempre que sea necesario. Estas organizaciones saben que pueden contar conmigo.”

Los ojos de Zoe Celina adquieren un brillo mágico cuando habla de la familia, los retos de la vida diaria y sus compañeros de trabajo: “Vivo con mi mamá, tengo dos hijos y cuatro nietos de los que me siento muy orgullosa. Todos los días me traslado desde Güira de Melena hasta San Antonio de los Baños, siempre trato de llegar temprano, pese a las dificultades que me impone el transporte, que está bien difícil, pero estoy aquí, junto a mis compañeros de trabajo. Ellos son mi otra familia, nos ayudamos y nos apoyamos. Los quiero muchísimo.”

Pequeñita, alegre y humilde vuelve a su trabajo. La máquina de coser palpita y entonces comprendo: Zoe Celina Sánchez Valdés, trabajadora del Taller de Confecciones Abel Santamaría no es un hada, es sencillamente: una mujer.