Kmilo Bass: la música siempre ha sido mi plan

El joven cantante y compositor Camilo Pérez Dávila apuesta por la música, su razón de ser.



"Mis inicios fueron mientras cursaba el preuniversitario en la provincia de Guantánamo. Allí fundé el grupo True Ashé, el cual alcanzó éxito en el ámbito local".

Camilo estudió Arquitectura aunque sus deseos de hacer música lo llevaron por ese camino. Se dedicó a aprender e interpretar sus canciones. Poco a poco logró adentrarse en este mundo. Surgió entonces su nombre artístico Kmilo Bass, Bass significa bajo musical en inglés y es el apellido de un personaje del filme norteamericano "12 años de esclavitud", además de la sonoridad de su pronunciación.

En cuanto a referentes musicales afirma apreciar la música, siempre que sea buena. Entre los cubanos Pablo Milanés y Los Van Van. En el ámbito internacional disfruta de Michael Jackson, Justin Timberlake, Bruno Mars, Celine Dion, Usher, Arcángel, Daddy Yankee, Chris Brown, J Balvin, Sky, Bon Jovi, Marc Anthony y muchos otros.

Shape of you y Perfect son canciones del músico y cantante inglés Ed Sheeran. Sin embargo hemos escuchado a Kamilo Bass interpretándolas con acordes muy buenos.

"La idea de los cover en inglés fue experimental. Comenzó a usarse que la gente hiciera covers y en lo particular estas canciones de Ed Sheeran me gustan mucho. Nunca había hecho alguno ni había cantado en inglés. Lo bueno fue que gustaron mucho, sobre todo el del tema Perfect".

La composición de sus propios temas es un elemento que distingue el quehacer de Kmilo.

"Para escribir y componer primero busco una armonía musical, o sea, busco los acordes, algo que me inspire. Incluso he escrito canciones con vits ajenos y después les he hecho el mío propio. Tiene que haber primero una vibra que me llame la atención para escribir la letra. Nunca he escrito una canción que ha surgido con la letra, ha sido al revés, primero hay música y después sobre esa música, escribo".