No robar bases a la enseñanza

Las pruebas de ingreso a la Educación Superior son hoy una realidad que enfrentan todos los interesados en llegar a la Universidad. Para ello, estos estudiantes necesitan enfrentar los exámenes que comprobaran su preparación para una enseñanza que de alguna manera definirá su vida futura.

Sin embargo, existe, a mi entender, un elemento básico que define esta preparación y es la necesidad de que conste una correspondencia entre las clases que reciben los estudiantes y las pruebas. No creo que la base para enfrentar una prueba de ingreso esté en los repasos que reciban en los últimos meses, aunque no dejo de reconocer que es una herramienta indispensable para su preparación.

Sin embargo, mi interrogante va más allá, un alumno que no viene con una buena base desde la primaria o la secundaria ¿Cómo podrá enfrentar este examen?

Pienso que es prioridad formar al niño desde edades tempranas, en su educación escolar ¿Cómo entiende usted que un alumno llegue a doce grado con errores ortográficos por doquier, sin saber elementos básicos de la matemática? Incluso conozco de algunos que olvidan hasta las tablas de multiplicar.

Entonces no existe una correspondencia con las clases que recibieron y este momento de examen. Un alumno no debe esperar el período de las pruebas de ingreso para aprender de memoria la cronología de los hechos históricos de Cuba, o para instruirse con las reglas elementales de la Lengua Española. Porque por mucho que se diseñe el plan de estudio para la capacitación de las pruebas de ingreso, existen objetivos que no fueron vencidos en su tiempo y que a estas alturas del campeonato, como decimos los cubanos, puede ser al seguro, un out por regla.