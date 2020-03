Ivo Cilesi: de Italia hasta San Antonio de los Baños

La Comunidad Científica Internacional lamenta el fallecimiento del Doctor italiano Ivo Cilesi, a causa del virus COVID-19 (Coronavirus). El Doctor Ivo Cilesi era un Pedagogo, Psicopedagogo, Musicoterapeuta especializado en la lucha contra el Alzheimer. Trabajaba además como profesor de formación de cursos de comunicación para profesores y asistencia sanitaria.

Era miembro del Centro de Alzheimer de la Fundación Europea de Investigaciones Biomédicas (FERB). Uno de sus mayores logros en este campo fueron las dos soluciones creativas para reducir los estados de agitación de los pacientes de Alzheimer: la "Terapia de muñecas" y el "Tren virtual".

Cilesi colaboró durante varios años (2013-2016) con el Instituto de Neurociencias de Cuba, el Centro de Inmunología Molecular y el Servicio Provincial de Atención Integral Comunitaria a los Trastornos de la Memoria del Hospital Iván Portuondo de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, que dirige la Doctora Máster en Ciencias Saily Sosa Pérez. En varias ocasiones visitó nuestro municipio. Foto: Tomada del Facebook del Centro de Inmunología Molecular

De aquellas visitas, la directora del Museo del Humor, Isel Chacón Díaz, lo recuerda y compartió sus recuerdos.



´´La partida física de Ivo Cilesi realmente nos conmovió. Ha sido motivo de tristeza y de dolor para los que le conocimos y en general para todas las personas de buena voluntad y que aspiramos a un mundo mejor. Conocimos a Ivo aquí en nuestro terruño porque justamente él vino a colaborar y apoyar el trabajo del Servicio Integral de Atención a los Trastornos de la Memoria, de carácter provincial y comunitario que existe en nuestro municipio para enfermos de Alzheimer y con trastornos de la memoria. Ivo nos trajo un curso de formación para que funcionara entre los enfermos de Alzheimer aquí en San Antonio y en el territorio de la provincia de Artemisa: la terapia de la muñeca´´.



La terapia con muñecas…



´´La terapia de la muñeca tuvimos la oportunidad de conocerla precisamente en la voz de él y nos correspondió por ser familiar de una persona con enfermedad de Alzheimer. Esta terapia consiste en mejorar la calidad de vida de los enfermos con esta dolencia tan cruel y también aliviar al cuidador. Por ejemplo en determinados horarios del día, sobre todo en el de la tarde, estos enfermos se sienten muy alterados. Es como que la enfermedad hace crisis y asumen conductas que por supuesto los mantienen alterados, fuera de sí, el familiar se pone muy indispuesto también. Con la muñeca se aliviaba el tener que darle en ese momento fármacos que pueden traerle otras consecuencias a ese enfermo.



´´La muñeca, también a veces muñeco, son grandes, con una tela que tiene una textura muy similar a la piel. A ellos les parece que tienen cargados en ese momento a un niño. Entonces el paciente recibe al bebé que se lo da el cuidador como responsabilidad para que lo cuide y lo atienda, para que le cante. Ellos, en ese momento, se concentran en el muñeco y olvidan quizás esos otros motivos que tenían para estar muy lejanos a la realidad. Es algo muy notorio que surtió efecto en algunos de los enfermos.



Ivo Cilesi en San Antonio de los Baños…



´´Cuando Ivo vino a San Antonio y nos impartió el curso, después le dio seguimiento. Visitó a enfermos, pudo compartir con ellos y constatar que se había hecho un buen diagnóstico para que pudieran recibir la terapia, porque no todos los enfermos podían recibirla. Eso depende del grado de la enfermedad y sus manifestaciones, porque hay algo muy cierto, no hay enfermedades sino enfermos.



´´Nuestra experiencia en eso fue halagüeña y alabamos esa terapia. También él impulsaba otras prácticas, no solo con el Alzheimer, sino con otras enfermedades y tendencias como el consumo de drogas.



´´En sus visitas a San Antonio Ivo quiso conocer más del pueblo. Estuvo en varias ocasiones en el Museo del Humor. Con esa sensibilidad que caracteriza a las personas grandes admiraba la obra del museo y sus exposiciones. Había una distancia, quizás por el idioma, aunque siempre lo acompañó una traductora muy experta, pero lográbamos siempre sentirlo cercano. Esa empatía, esa comunicación se lograba con Ivo. Aquí rió y pensó con nosotros, en esta casona colonial. También visitó otros lugares del pueblo y quiso por ejemplo ir a la iglesia.



Agradecida…



´´Con su pérdida el mundo se ha sentido triste. Era un psicólogo, pedagogo, un hombre muy talentoso que se entregó por completo, de una manera muy altruista a atender los enfermos de Alzheimer, a hacerle la vida más llevadera y en general a la humanidad. Por eso no solo lo lamentamos sino que entendemos que hay que agradecerle. Agradecerle siempre y yo en lo personal le agradezco como familiar de un enfermo de Alzheimer pero también le agradezco como ser humano por todo eso que hizo. No puedo decirle que descanse en paz porque las personas como él no van a descansar. Sencillamente donde esté va a seguir batallando por una humanidad mejor como merecemos.



Solo pedir que muchos sigan el ejemplo de Ivo.