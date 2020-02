Recordando al Padre...

Un padre no da a luz a sus hijos, pero daría la única vida que tiene por ellos. Un padre no lacta, pero alimenta a su descendencia con valores, amor y lealtad. Un verdadero padre siempre está presente, aún cuando pasen los años, y la muerte no le permita ver el fruto de su ardua labor.

Así sucede con Carlos Manuel de Céspedes, considerado el Padre de todos los cubanos.

Hoy, aunque no está físicamente, sus hijos lo recuerdan, porque fue uno de los nombres que no podemos olvidar si hablamos de la lucha por la independencia de Cuba, quien dio la libertad a sus esclavos, siendo ejemplo y precursor de una gesta que marcó un nuevo rumbo en la Historia y el futuro de Cuba.

Pero, ¿quién fue ese hombre del que hablan los libros de texto, cuyo nombre lo contemplan calles, museos, escuelas en todo el país?

Aquel 10 de octubre, al frente de un reducido grupo de patriotas y de los esclavos liberados, Céspedes se alzó en armas contra el colonialismo español. Había comenzado la Guerra de los Diez Años.

Nació en Bayamo el domingo 18 de abril de 1819. Su niñez la pasó en el campo, en las haciendas que tenía su acaudalada familia: Limones Abajo, Los Mangos, San Rafael de la Junta y San Joaquín, la primera arrendada al Estado dedicada a la ganadería. Su instrucción primaria fue en el hogar y luego, casi adolescente,cursó sus estudios superiores en Bayamo, de 1832 a 1835, Latinidad, Lógica, Física, entre otras asignaturas.

Pero no por venir de una cuna acomodada, dejó de sentir por su Patria y como tal, protagonizó el inicio de las luchas que continuaron hasta el triunfo revolucionario del 59.

Aquel patriota que confiaba en que doce hombres eran suficientes para lograr la independencia de Cuba, aquel, que juró que Oscar no era su único hijo, que era el Padre de todos los cubanos, es ejemplo de valentía, de firmeza en carácter y en ideales, valores que hoy también deben inculcarse en las nuevas generaciones, para mantener la Revolución, aún cuando existan enemigos, dentro y fuera de la Isla, que intentes derrotarla.

Y aquel hombre de familia acaudalada en su época, murió en San Lorenzo combatiendo contra una columna española el 27 de febrero de 1874, sin más riqueza que la satisfacción de cuanto hizo en vida, por su país.