Claudio, conquistando corazones

Fotos: Cortesía del entrevistado



El joven cantante Claudio Rodríguez encuentra en la musica el motivo de su existencia. Con sencillez y naturalidad asume el repertorio del compositor German Nogueira ( y otros compositores) para insertarse en el panorama sonoro, que ya reconoce sus cualidades vocales e interpretativas.

Siguiendo su trayectoria, el sitio digital de Radio Ariguanabo le presenta la siguiente entrevista realizada al cantante Claudio, un joven apasionado a la más bella forma de lo bello, como expresó José Martí, la música.



¿Pudiera decirse que llegas a la música de manera fortuita?



Algo así... siempre me gustó mucho escuchar música pero no fue hasta la edad de 20 años que descubrí que podía cantar y a partir de ese momento comencé a pensar en la posibilidad de llegar a ser artista, algo que soñé desde que era un niño.

¿Estudios de canto o música que te permitieron perfeccionar tus aptitudes vocales?

Por cosas de la vida no estudié en una escuela de arte, sin embargo tuve la suerte de tener un excelente maestro de canto, el tenor Edilio Hernández, fundador del Teatro Lírico Nacional de Cuba, también es graduado de la mundialmente famosa Academia "Teatro Alla Scala" de Milán, Italia, donde recibió lecciones de grandes maestros como el archiconocido Lucciano Pavarotti. Edilio me enseñó todo lo que sé en cuanto a técnica; me enseñó a cantar de manera profesional y eso es algo que le agradeceré eternamente. Recuerdo con mucho cariño aquellas clases de canto en su casa del Cerro durante el período 2010-2018.

La canción "Mañana será un día para amar" de José Valladares fue la primera con la que te escuchamos en la radio, cuéntame sobre ella.

"Mañana será un día para amar" es un tema precioso que grabé en el 2014 para presentarme a un concurso donde pedían como requisito entregar un demo con dos canciones. No fue un tema escrito específicamente para mi, el maestro Valladares lo compuso hace muchos años y de hecho ha sido interpretado por varios cantantes en diversos espectáculos. Lo que marca la diferencia es que mi versión fue la primera en difundirse en los medios y por eso las personas la relacionan conmigo, se escuchó en las emisoras Radio Rebelde, Radio COCO y Radio Progreso. Fue un honor poder interpretarla y que forme parte de mi historia.

¿Qué representa el compositor Germán Nogueira en tu carrera?

El maestro Nogueira ha sido un pilar importantísimo, tenemos una relación muy buena, tanto personal como de trabajo. Nos conocimos en un momento muy difícil de mi vida, donde él supo valorar mi talento, depositó su confianza en mí y ahí están los resultados. Llevamos trabajando casi cinco años y ha sido gracias a sus hermosas canciones que me he dado a conocer. Se ha creado una conexión y una empatía entre el intérprete y el productor, lo cual hace posible que los temas funcionen. Sus canciones logran convencerme y es por eso que me siento tan a gusto a la hora de interpretarlas.

Claudio junto a Germán Nogueira

En estos tiempos convulsos no basta con el talento, aunque poseas la mejor de las voces se necesita de personas adecuadas que inviertan en uno en todos los sentidos, que apuesten por uno y sobre todo que sean buenos seres humanos. Yo tengo la dicha de tener a Germán Nogueira, una persona muy humilde que ha sido reconocido y multipremiado por su obra dentro y fuera de Cuba, sencillo y bondadoso. Es alguien a quien quiero y respeto mucho, más que un amigo es un padre para mí, es mi compositor favorito.



¿Cómo recuerdas tus primeras presentaciones en actividades comunitarias, espectáculos y peñas?



Las recuerdo con mucho cariño, fueron mis primeros pasos y me sirvieron de motivación pues el público de esos lugares siempre me apoyaba. Tengo muy gratos recuerdos de las peñas de Diana Rosa Suárez en el Piano Bar Delirio Habanero, o en el Habaneciendo con Rosalía Arnaez, así como en los espacios comunitarios, en especial el Centro Cultural Lila Martínez, del barrio de Lawton, en las peñas de Coralita Veloz y Magdiel Pérez.



Actualmente llevo dos años trabajando en el "Club Barbaram Pepitos Bar", donde se realiza cada sábado el "Proyecto Cultural Germán Nogueira y sus Invitados".

¿Qué representa el año 2015 en tu carrera?

Fue un año definitorio, conocí¬ a mi actual productor Germán Nogueira y presentamos nuestro primer trabajo juntos; puedo decir que ahí comenzó mi carrera.

Algunas de las canciones que has interpretado han marcado el desarrollo de tu carrera o de tu vida...



Puedo decirte que el tema ''Yo Te Amo Tanto'' marcó un antes y un después en mi vida. Lo grabamos en 2015 y aún lo solicitan en la radio. Fue el primer tema que grabé de la autoría del maestro Nogueira. Le tengo un gran cariño a esta canción porque fue a partir de ese momento que el público y los medios comenzaron a fijarse en mi, en un plano más personal.

Puedo decirte que nunca olvidaré la emoción que sentí al escucharme por primera vez en programas de radio tan importantes, verme en las listas de éxitos, o la emoción de mi familia al verme por primera vez cantando en televisión; son momentos inolvidables.

También ''Amando Locamente'' y ''Deja Que Te Diga'' han marcado el inicio de mi internacionalización. Están sonando en varias emisoras en diferentes países como Chile, Argentina, Perú, Uruguay, España, México, Israel, Canadá, Estados Unidos y Paraguay.

Géneros que te gusta interpretar.



Me gusta mucho la balada y el pop, son los géneros que creo van mejor con mi voz y estilo, aunque muchos piensan que también puedo asumir con facilidad la música movida debido al éxito que tuvo "Amando Locamente" o por lo mucho que bailan en el Barbaram a ritmo de Salsa cuando canto "Un Montón de Estrellas", "Idilio" o "Deja que te diga".

Has compartido escenario con muchos artistas reconocidos...

He tenido la dicha de compartir escenario con muchos compañeros, muy talentosos y de gran trayectoria. A todos les admiro profundamente y he aprendido mucho de ellos, siento un gran apego por el talento nacional, por las figuras de nuestra música. También he podido conocer y dialogar con artistas de talla internacional, de ellos he recibido muy bellos elogios, algo que para mí ha sido motivo de felicidad. Puedo hablarte de Álvaro Torres, Danny Rivera y el recientemente fallecido José José. Junto a Álvaro Torres



¿Cómo valoras la aceptación de tus canciones por el público?

El público ha sido muy lindo conmigo. Me llegan reportes de muchos lugares del país donde gustan mis canciones, por ejemplo me cuenta Roilán Santana, director de programas en Radio Sandino, que allá el tema que más gusta es "Yo te amo tanto". Ernesto Rivero, desde Radio Sagua, me ha dicho lo mucho que solicitan mi tema "No te aferres a mi amor". En la programación de las emisoras nacionales fue muy solicitado "Amando Locamente", un dance que estuvo en las listas de éxitos durante 67 semanas consecutivas. También en mis presentaciones recibo muchas muestras de cariño hacia mi persona y mis canciones.

¿Cuánto te aporta que tus canciones tengan el éxito esperado?

Es lo máximo ver en cada presentación que el público conoce mis temas; eso es muy importante y me llena de alegría, porque al final yo trabajo para ellos, son mi razón de ser. Para mí el mayor de los premios es el aplauso, y el hecho de que las personas se identifiquen con mis canciones es algo maravilloso.

La radio y Claudio



La radio ha construido los cimientos de mi carrera. Tengo la suerte que desde hace un tiempo en todas las emisoras de Cuba suenan mis canciones y he ofrecido entrevistas para las emisoras municipales, provinciales y nacionales, pues para mí todas tienen un gran valor.



Agradezco mucho a todos los directores, locutores, sonidistas y trabajadores en general por la confianza que han depositado en mi trabajo, por el valor que le han dado a mis canciones y eso ha hecho posible que el pueblo conozca mi obra.



Fue precisamente en un programa de radio donde me nombraron CLAUDIO pues yo tenía pensado darme a conocer con otro nombre y un día en medio de una entrevista en Radio Progreso el locutor Víctor González me presentó a la audiencia como CLAUDIO que es mi nombre verdadero, el que aparece en mi carné de identidad.

¿Has pensado componer?



Yo respeto mucho el trabajo de los compositores. He escrito algunos versos, pero nunca me he decidido ni siquiera a mostrarlos a nadie. Estoy consciente de que lo que mejor sé hacer es cantar. Componer canciones es algo muy serio y por esa razón no me he atrevido a incursionar en ese campo.

Proyectos...

Proyectos tengo varios, no voy a adelantar mucho. Solo puedo decirte que continuaré trabajando intensamente; ese es un compromiso que tengo con mis seguidores.

Háblame sobre lo que será tu primer fonograma.

Va a ser un material producido enteramente por el maestro Germán Nogueira y que incluirá varios temas y géneros. Es mi deseo poder licenciarlo con una disquera nacional y ojalá este año pueda ver la luz.

Claudio en el plano personal...

Soy un ser humano como otro cualquiera, con virtudes y defectos. Me gusta en mis tiempos libres (que cada vez son menos) reunirme con mi familia y amigos. Me encanta caminar y estar entre la gente porque siempre he sido muy acercador. Mis amigos me dicen que la música y el reconocimiento alcanzado no me han hecho cambiar mi manera de ser y así seguirá siendo. Me gusta mucho ir a los museos, a la playa. Lucho por tener una vida lo más normal posible, a la par de mi trabajo que cada vez exige más de mí. Un día normal en mi vida puede ser muy agitado o muy tranquilo, eso depende de la circunstancia.

¿Cuál consideras que será tu mayor logro en materia de música?

Que mi obra sea cada vez más conocida y que continúe conquistando corazones por todas partes. Considero que estoy en un momento de ascenso pero, soy consciente de que queda mucho por hacer, y por suerte, tengo mucha energía y ganas de trabajar.