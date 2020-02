¿Quién piensa en Marcos?

Marcos tiene 19 años, y no quiere continuar con su vida de estudiante. Teme salir a la calle solo y odia la idea de que su mamá deje de trabajar para ayudarlo a cruzar los gigantes tropiezos que cada día le impone la arquitectura urbanística de San Antonio de los Baños.

¿Cree que estoy exagerando? ¿Que Marcos ya tiene edad suficiente para romper tabúes y enfrentar tropiezos? Marcos quisiera pero, realmente no puede porque son barreras reales. Son barreras arquitectónicas para un joven cuyas piernas no responden y un sillón de ruedas las sustituye. Un sillón que con solo la ayuda de las manos de Marcos, no puede cruzar, por ejemplo: entre la acera y las macetas de la calle Real, cuando cada mañana va a realizar sus prácticas preprofesionales.

Sí, porque con mucho esfuerzo propio y con una sobrecarga de trabajo para mamá y papá, Marcos ya casi se gradúa como Técnico en Fisioterapia. He ahí otro problema. Nadie pensó en un joven como Marcos que todas las mañanas tiene que pedir a sus compañeros que lo carguen hasta el segundo piso del policlínico, para llegar a las aulas y recibir sus clases.

Pero... ¿Quién pensó en Marcos cuando construyeron tantos espacios públicos que faciliten la subida y bajada del sillón de ruedas? ¿Quién pensó en Marcos cuando colocaron una puerta tan estrecha en el baño de una institución por donde el sillón no puede entrar? Lamentablemente, hoy existen muchas barreras que dificultan la vida de personas con discapacidad, personas que pueden ser tus amigos, un familiar o un joven con ganas de recorrer su municipio a ruedas sueltas como Marcos. ¿Piensas en él?