Ejemplos a imitar...

Fotos: Maivy Cruz

Había una vez una tienda. Una tienda que otrora fue la casa natal de Rosa Robés, patriota de San Antonio de los Baños. Había una vez una casa convertida en Tienda Recaudadora de Divisa TRD, hace muchos años, que hoy se reanima, se remodela y abrió sus puertas a la población con la mejor de las sonrisas y variadas ofertas de alimentación y aseo.

Sabe usted, si es ariguanabense, de lo que hablo. Es el nuevo Mercado “La Real”, de cuya inauguración fui testigo, pero sobre todo, del esfuerzo de su colectivo, desde la puerta principal, hasta el almacén, para que todo estuviera en orden el día de la apertura.

Allí no quedó un solo trabajador que no apoyara en la pintura, el orden, la colocación de los mostradores, las neveras...las luminarias, la limpieza. Fue un trabajo arduo el de aquellos días, pues las mudanzas siempre llevan consigo un ajetreo inusual, y hubo que quitarse tacones y pañuelos para acomodar la mercancía en los estantes.

Desde el primer día, el pueblo ha hecho largas filas para acceder a los productos más demandados, como los cárnicos, detergente, aceite, confituras, puré de tomate, refrescos, cervezas, de todo un poco, como se ha visto en las estanterías. Se respira un aire diferente en la antigua TRD. Confort, amplitud, higiene y organización. El portero, con su buen trato ha logrado mantener el orden en las colas, y revisar cada producto que sale del local, para evitar cualquier problema.



En lo personal, he visitado la tienda en varias ocasiones en estos quince días desde su inauguración y siempre he observado la amabilidad de las cajeras, de los trabajadores que orientan al cliente, y le indican donde encontrar algún artículo. A pesar de la gran afluencia de público, no se acumula demasiado personal en las cuatro cajas registradoras, porque se va pasando, poco a poco, ordenadamente...



Espero que se mantengan las ofertas y paulatinamente se siga surtiendo este establecimiento que tanta aceptación ha tenido entre los ariguanabenses, también por su céntrica ubicación.

A ellos, los que están detrás del mostrador, a los que no vemos porque controlan desde otros puestos, y a la población que se ha comportado disciplinadamente, gracias.



Esos son los ejemplos a imitar y la mayor satisfacción que todos pueden llevarse a casa, además de las bolsas con productos de primera necesidad.