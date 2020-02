Entrega y amor

Fotos: Arletys González

Hoy la pasión y dedicación hacia los niños conforman la vida de Yailin Cabrera Breñas, una instructora de arte en la especialidad de Danza con más de 16 años de experiencia en esta profesión. Sin embargo, no siempre fue así.

Cuando me gradué me tuve que enfrentar a lo que fue de verdad un aula para impartir los talleres de apreciación-creación, que se dan con niños. No me gustaba ese trabajo y la verdad es que no sabía cómo llegar a ellos. Yo les amenizaba el ambiente con música, porque no tenía idea de qué hacer. Recuerdo que eran niños de primer grado; en esa edad los talleres deben ser interdisciplinarios y yo tampoco sabía mucho del tema. Hasta que un día, ellos solos empezaron a bailar y formaron parejas. Recuerdo que era con la canción de la película Aladino, ‘’Un mundo ideal’’. Cuando los vi bailando, sentí entonces el deseo de enseñarlos. Fueron esos niños los que me motivaron a sentir amor por mi carrera.

Pero la pasión por la danza ya existía en Yailin mucho antes de formarse como instructora de arte.

Desde pequeña yo bailaba en el grupo Horizonte, y bailé también con el grupo Ilusión. Por eso hoy, se llama Ilusión mi grupo, el que dirijo como instructora, porque tuve esa ilusión de hacer lo que me gustaba de niña, y me dije, -si conmigo trabajaron y me prepararon, cómo no voy a ser capaz de enseñar a bailar a los niños. Y me puse en el lugar de ellos para tratar, con mi trabajo, de hacer realidad sus sueños.

La escuela de instructores de arte fue una etapa difícil en la vida de Yailin, cuando sus sueños estaban en las zapatillas y no en las aulas. Pero hoy, agradece su estancia en aquel centro.

Gracias a esa carrera yo me pude desempeñar como instructora de arte, y aunque al principio quería ser bailarina y no instructora, estudié; y creo que por eso hoy puedo enfrentarme a un grupo. Alcancé los conocimientos, y los niños mismos me han enseñado a enseñarles eso que aprendí en la escuela ‘’13 de marzo’’.

Hoy, la profe Yailin es la instructora que más quieren los niños de la escuela Livia Gouverneu. Sus talleres de creación refugian a los pequeños, que al igual que ella sueñan con la danza. Su vida está marcada a diario por tres pautas.

Mi vida es mi carrera, mi carrera que a la vez es amor, entrega y sacrificio.