¿Peces ciegos? (Parte 2 Final)

Una de las investigaciones de mayor importancia realizada por el sabio Tranquilino Sandalio de Noda fue el descubrimiento de peces ciegos en la zona del occidente cubano. Sobre esta especie en particular Noda sostuvo correspondencia con el naturalista Felipe Poey Aloy.

Ante el descubrimiento de un ejemplar de pez sin ojos en unas cuevas del municipio Güira de Melena, Tranquilino Sandalio de Noda le escribió a Felipe Poey sobre sus observaciones al animal y además le envió los dibujos que logró hacer con precisión. El naturalista le confirmó la veracidad de sus afirmaciones. Se trataba realmente de un pez ciego, un género nuevo al que Felipe Poey llamó Lucifuga subterreneus.

La carta decía así: ´´Que es ciego no hay duda; la observación externa, confirmada con la interna lo demuestra; a lo menos, si no es ciego, no ve por medio de ojos. Falta examinar el encéfalo, y ver si existen los lóbulos y nervios ópticos. Lo acompaño a usted en aquel sentimiento que tuvo cuando vio el pez exánime en la jícara, flotando de medio lado. Yo también me he visto en casos tristes, privado de los consuelos de un amigo, y fue cuando las hormigas me devoraron en una noche la oruga de una mariposa desconocida. ¡Estas son nuestras desgracias! (…). Ya veo que debo a Usted la primera noticia del pez ciego (…) ´´

De esta manera compartieron el sabio Tranquilino Sandalio de Noda y el naturalista Felipe Poey el descubrimiento de una maravilla de la naturaleza, los peces ciegos.

Fuente: Historia colonial ariguanabense, de José Rafael Lauzán.