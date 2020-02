Preguntas sin respuestas

¡Vaya tema polémico el que trataré de recrear hoy! Tema que no excluye. Tema que molesta, hiere, interfiere en el desarrollo psicosocial de los ariguanabenses y que como si fuera la última canción de moda, se repite una y otra vez en la bodega, el cuerpo de guardia, la farmacia o cualquier institución que ofrece un servicio a la población.

Y el tema no está difícil, no es un acertijo mi propuestapara este comentario. Fácilmente sabrá a que me refiero si tan solo como en un trabalenguas le adelanto tres palabras: trámite, demora y trato. Entonces trataré de ser precisa y sin intención de ofender al que no actúa en consecuencia con mi descripción, llamar la atención y dar algún que otro aloncito de oreja a esos que demoran más de lo necesario los trámites que intenta realizar adiario la población.

A esos que constantemente usan mecanismos que no viabilizan estas gestiones. Al dependiente que en su unidad solo se recibe maltrato y ofensas, en sustitución de un servicio de calidad. Porque no me negará amigo lector, que hoy los servicios muchas veces carecen del uso correcto de las reglas para atender y recibir a la población. Usted, estoy segura que al igual que yo, se ha sonrojado ante una contestainnecesaria en un establecimiento público donde a población es prioridad y más que eso es el sentido de esa unidad.

Mucho cuidado considerodebe tener el trabajador que sirve con su labor a la población y me refiero al que atiende en una unidad gastronómica, al que recibe al paciente que llega adolorido, o al que viabiliza el proceso legal de una propiedad. ¿Por qué jugar con el tiempo de las personas, citarlos para el martes a las tres y luego para el viernes alas cuatro opara el domingo a las cinco, cuando sabe que no estará ahí para brindar el servicio?

¿Por qué tanta demoraen un trámite que puede gestionarse al momento? ¿Por qué muchas veces ver crecer la colade hombres y mujeres esperando por usted para acuñar un tarjetón de medicamentos por ejemplo y olvidar que esas personas están de pie, cansadas, y entonces conversar con un colega de un problema personal?

Creo que mis preguntas además de interrogantes, son ejemplosque describen cuanto falta aún en San Antonio de los Baños por mejorar los servicios que le brindan a la población. Si todos recapacitáramos sobre el tema, si los encargados de supervisar estos servicios accionaran y verificaran la realidad, entonces los trámites no serían tan engorrosos, y la cola no fueratan larga, el saludo no faltara a la entrada de un establecimiento y la sonrisay la amabilidad se volverían cotidianos.