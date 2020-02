Si las calles hablaran... hablarían sobre Landy

Si las calles hablaran, hace muchos años lo hubieran hecho sobre Orlando Díaz Guillén. Pero, le digo este nombre e imagino usted no sabrá a quien me refiero.

Lo abrevio, sin abreviar su gran corazón, su sentido del humor, su energía y fortaleza humana y queda entonces Landy, a secas, muy popular y reconocido, no solo entre los trabajadores de Servicios Comunales, sino por todos los ariguanabenses.

Volteé la vista y ahí estaba, justo detrás de mí, aunque desde pequeña lo he visto caminar -a veces hasta descalzo- pero siempre feliz, por cualquier calle del Ariguanabo.

Me acerco, no puedo perder oportunidad, ¿quien sabe cuando lo vuelva a ver?

Pero me sorprende con esta frase.

Me cuenta que él va así por la vida, apartando tierra de aquí...basura de allá, como aquel enanito reparador de sueños de Silvio, su coterráneo. Que es de los que se han mantenido en el sector, aún cuando bajen los salarios, reduzcan plantilla o aumente la carga de trabajo diaria.

Con él conversé hace unos días, ambos de pie junto a los pequeños montículos de hojas secas muy cerca de la Iglesia de San Antonio de los Baños me dejó un mensaje de humildad, pero a la vez crítico: “A la naturaleza, no se le puede controlar, pero al hombre sí”.



Y yo me quedo tan feliz de que existan hombres como Landy, destacado y vanguardia en su centro laboral: Comunales tanto le deben las calles ariguanabenses, que acaricia con su escoba desde hace muchos años. Nunca lo he visto hacer otra cosa para ganarse el pan y sostener a sus 3 hijos. ¡¡Y ya tiene hasta 3 nietos!!

Es difícil ser piquero por estos días, difícil es barrer los parques y el pavimento donde hoy pululan las huellas de la indisciplina social y la urgente necesidad de inspectores.



Pero en Comunales existen trabajadores sencillos, enérgicos y alegres como Landy preocupados e inconformes ante lo mal hecho, que celebran su día este 15 de febrero.