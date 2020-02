Capacidad interpretativa

Existe una tendencia que puede que por su extensión puede peligrar la información precisa, me explico. En Facebook tanta publicación que se lee, al menos el principio, automáticamente se comparte sin llegar al final, o sin comprobar su veracidad, así de simple.

Y es que el apuro por seguir devorando cada publicación -y si es picante mejor- no da tiempo a leer, investigar o constatar hasta qué punto es cierto lo que estamos leyendo y ahí en ese preciso momento viene la desinformación compartimos a tanto amigos tengamos, la supuesta verdad de lo que se publica y no nos detenemos a buscar de donde proviene, quién la publicó, si hay montaje o no, o quién es su autor, incluso hay quien se queda sin saber cuál es la verdad.

Pienso que la tecnología es muy rica, pero su uso requiere de preparación, conocimiento y hasta responsabilidad.

Ya no estamos conversando frente a frente con los amigos, sino vía internet, comunicándonos con millones de personas y ojo, tenemos en casa a los más pequeños, a quiénes debemos enseñar sobre el mundo de la información, digo información, no manipulación del celular o la computadora.

Existen millones de casos un ejemplo, cuando la Amazonía sufrió los embates del fuego, se publicaron fotos falsas, montadas y muchos cayeron en la trampa, por la simple cuestión de no buscar más allá, contrastar la fuente, sencillamente se compartió y comentó. Todavía sale a la luz alguna que otra foto y la súper conocida mentira que si este artista o aquel futbolista compraron un avión de millones de dólares y esparció agua en la amazona o lo donó a la población indígena, y así sucedió con Australia.

Decían nuestros abuelos, ver para creer y aunque no estamos presentes en el momento de los hechos si podemos buscar y actualizarnos para luego, para comentar, compartir, la publicación que sale a la luz.

En Facebook, esa gigante red social, también aparecen amigos que a pesar de su preparación, parecen tener desconocimiento a la hora de utilizarlo y caen deliberadamente en el fraude.

¿Hay una publicación llamativa?, detenga la mirada y busque, analice, reflexione, se dará cuenta si es real o no, incluso en las redes sociales, también se miden las capacidades interpretativas.