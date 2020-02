Foto: Dayamí Tabares Pérez

El Mercado Agropecuario Estatal abrió, pero la venta de sus productos es regular. Me comentaba un ariguanabense que pretendía comprar unas libras de tomates, los cuales eran verdes en su mayoría.

En conversación con el comercial de Acopio, Gerardo Alayón, me explicaba que todos estaban así y que no maduraban pues su siembra no fue la mejor.



Y es que, el destino final de un producto agrícola tiene mucho que ver con el principio, con la siembra en tiempo, los controles biológicos y la cultura agrícola. Beneficiar cada producto es parte de la labor del mercado. Sin embargo, existen comentarios encontrados sobre este punto.

Lamentablemente, el inmueble, no cuenta con todos los recursos necesarios que se requiere, por ejemplo, la báscula con todos sus requisitos que agilice la labor, pues una no es suficiente. Faltan tarimas, aunque se espera lleguen más.



La Empresa Agropecuaria y la Unidad Básica Comercializadora de Acopio en San Antonio de los Baños marcan las pautas determinantes para la producción y comercialización de los productos demandados por nuestro Ariguanabo y se trabaja por hacerlo mejor.

Aunque el trabajo que realizan estas entidades es duro y lleva constante control y gestión, considero que se deben ajustar, tal vez, los plazos con que se suministran los productos a los lugares donde tiene acceso la población para adquirirlos y llevarlos al hogar.



En las informaciones de la prensa, las reuniones, despachos y congresos todavía abundan los números y el cumplimiento o no de los planes, como se dijo en el balance de la Asociación de Agricultores Pequeños, hay que continuar y llegar al surco del productor y palpar con ojos y manos esos productos que se van a comercializar.



De hacerlo, logramos que el destino sea el correcto y no por otras vías. Esta etapa del año es privilegiada pues es la época de la lechuga, tomate, zanahoria, acelga, frutabomba, plátano en sus diferentes variedades, remolacha y cebollas, estas últimas no llegan al mercado hace ya bastante tiempo.



En cuanto a la calidad, es asequible, dicen unos, pudieran ser más grandes, acotan otros. Pensemos entonces en esas personas que destinan una parte de su salario a la compra de alimentos y no encuentran lo deseado, así como en la población que no cuenta con la posibilidad de comprar en las carretillas o que solo dependen del pago de su jubilación para adquirir estos productos. Son estos establecimientos particulares los que muchas veces ofertan una mercancía de primera, pero nos hace sentir de tercera todas las veces por los precios. Entonces hay diferentes ángulos para analizar, pero no es difícil si queremos hacerlo bien.