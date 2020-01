Ella tiene un no se qué

Nunca estuve tan cerca de la sensibilidad humana; de la sencillez en su grado más alto; de la modestia que tanto cuesta apre(he)nder por estos días.

Ayer fui testigo de un acto de amor, entendimiento, pertenencia, fidelidad y cubanía. Mientras recorríamos una comunidad de Mariel junto a Inés María Chapman, Viceprimera Ministra de la República de Cuba, la vimos detenerse ante tantos “por resolver” para conversar cinco minuticos con la gente del barrio en una casa de portal amplio cerca del mar. Aquello no tuvo explicación; a Inés le interesa su gente; la gente que se parece a ella, a sus amigos, a su familia.



Allí conversó con dos, tres, cuatro y hasta cinco marieleños; explicó los propósitos de la visita gubernamental e incluso presentó a dirigentes de la provincia poco conocidos por la población. Una de las vecinas se le acercó, la tomó por el hombro y llorando expuso algunas preocupaciones. Fue lindo; así de simple. Todos hicimos silencio: ambas casi se abrazaban, cómplices, sin distracción.



Sentimos como Inés vivía el pesar de aquella mujer, como quería buscar una solución inmediata la escuchamos hablar despacio, dulce parecía que se conocían de toda la vida. Ella estaba inquieta. Y justo antes de despedirse, después de calmar la angustia de la mujer (increíblemente) respondió: “Lo único que nos hace falta señora es que no pierda la confianza; yo regreso en tres meses”



Entonces apunto varias conclusiones sin apenas comenzar a preparar mi nota para el periódico: Inés no es un cargo, ella es Cuba, Inés sí sabe cómo está su gente, no anda en las nubes. Inés piensa como país, pero también lo hace desde el corazón, Inés es disciplina, no obstante, se desmorona ante los que le claman. Inés es la mujer que hoy nos salva; la inspiración de muchos; el modelo para todos, Inés será por un buen tiempo mi mejor cobertura porque es difícil olvidar a quien nunca nos olvidará.