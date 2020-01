Hace menos de una semana que concluyó el balance de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en el territorio del Ariguanabo, espacio en el que se discutió con fuerza la contratación de los productos que se venden a la población mediante la cadena productor, agricultura y acopio.

Y por ahí comienza un largo camino que si se traza con inteligencia, responsabilidad, deseos de hacer e ingenio, al final se gana con la venta de variados productos agrícolas con calidad.

El pasado 30 de diciembre, se inauguró- después de tanto bregar por miles de razones que todavía están, lo cual demuestra que falta otro momento para inaugurar el resto del mercado- con la venta de fruta bomba, lechuga, boniato, zanahoria, plátano y otros productos, también se logró satisfacer la demanda de tomate, remolacha.

¿Conformes, no? Aún resta por llenar esas tarimas que tanto adolecemos verlas con cebolla, cebollino, pepino y toda esa gama de verduras que tanto gusta a los cubanos y que son bienvenidas a la mesa, como complemento de la comida.

Es cierto que se hace cola, claro, el precio es asequible a cualquier bolsillo y no lo nuevo siempre llama la atención, no es menos cierto que de ampliar su venta, sería competencia segura con el resto. Beneficiar el producto que se va a comprar, siempre será una comodidad para las que día a día se enfrentan a la cocina.

Me remonto otra vez al balance de la ANAP, donde la primera secretaria del Partido en la Provincia, Gladys Martínez Verdecia, hizo un llamado a la seriedad ya la constancia de velar , por la contratación y la venta de los productos contratado por la derecha, sí no por la izquierda, pues vemos en las carretillas productos que no están en los mercados y es cierto que la comercializadora Acopio, busca en otros municipios viandas y vegetales para la venta.

La calidad y variedad, son las primeras bases que dan la última palabra, cuando de venta se trata.