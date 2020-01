Tenemos que ser combativos

Me ocurrió la semana pasada, mientras trataba de comprar jabón de baño en una de las tiendas del Ariguanabo: solicité el último, nadie contestó, al insistir, coincidió mi reclamo con el de un señor recién salido de la tienda, que sí consiguió que le respondiesen e inmediatamente me dijo: “conmigo viene otra persona” Ustedes no verán nada de particular, pues el hecho es muy natural en las colas, tampoco a mí me pareció raro, hasta que el compañero se dirigió a un conocido suyo que pasaba casualmente por el lugar: “oye, ponte aquí y cógeme cuatro jabones” y lo colocó delante de mí.

Les confieso que me quedé boquiabierta y mucho más cuando reparé que el susodicho señor, portaba una jaba con jabones que recién había comprado antes de usurpar mi lugar en la cola y además colocar a su “conocido” delante de mí. Protesté, le pregunté incluso si no acudiría a otros transeúntes de paso por la Calle Real, me miró como a una extraterrestre y respondió: “¿Cuál es el problema? Yo le dije que conmigo venía otro más”.

Miré a mi alrededor buscando un apoyo solidario, nada, solo una señora con tono de reproche me dijo: “Aquí todos estamos por lo mismo, así que es mejor no decir nada”. En sus manos una bolsa de plástico mostraba con indiscreción el resultado de ubicarse varias veces en la cola. El resto de las personas permanecieron pasivos, impasibles, “sinflictivos’’ como los bautizó el gran humorista Héctor Zumbado, allá por la década de los ochenta, con esta palabra caracterizó a los que evitaban buscarse problemas y combatir lo mal hecho, que sucedía a su alrededor. Lo más triste, es que esos que evitan buscarse el problema son los mismos que se quejan cuando caen en las redes de los revendedores.

Considero que durante mucho tiempo nos hemos habituado a no enfrentar ni siquiera con voces de protesta cuando alguien llega último y se coloca al principio de una cola, cuando varios sujetos llenan sus bici taxis repletos de envases con huevos, ahí mismo, frente nuestras narices e inmediatamente nos informan desde el mostrador: “Se acabaron” o cuando en la cola del cajero automático alguien se nos encima invadiendo el espacio personal y quién sabe si algo más, y con qué intenciones.

Personalmente, ardo de indignación, cuando en cada esquina de la avenida 41 de mi terruño, debo competir por el paso entre las jardineras y la acera, con alguna motorina o bicicleta que aceleran el motor o el pedaleo, para ganarme en la carrera de insertarse en las calles de un boulevard abierto a la indisciplina.

No se trata de pedir que nos enredemos a golpes con esas personas, ni mucho menos de requerir la presencia de las autoridades o que los administrativos y trabajadores dejen sus funciones para organizar colas. Se trata de que expresemos pacíficamente el repudio, del rechazo a las actuaciones molestas, y que no guardemos silencio ante lo mal hecho.

La semana pasada, me mantuve ya algo desesperanzada en la cola para comprar el jabón de tocador. Sin embargo, ya casi al entrar se acercó sonriente un amigo y me dijo. “No te rindas, por lo menos, escribe que no podemos quedarnos callados ante lo mal hecho. Tenemos que ser combativos.”