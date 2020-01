Mario, es mi amigo

Sí, es verdad que Mario, mi mejor amigo,tiene VIH ¿sabes de lo que hablo verdad? Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, o SIDA, como quieras llamarle. ¿Qué no es solo eso? ¿A qué te refieres? No, estas equivocado, mi amigo no es nada de eso que me acabas de decir.

No te permito que intentes ofenderlo, porque simplemente no aceptes la diversidad si de orientación sexual se trata, porque te quedaste bien atrás, porque hace mucho tiempo que en Cuba, la homosexualidad, heterosexualidad, la bisexualidad es algo muy personal que no marca diferencias entre las personas.

Es una pena que hoy continúes pensando así, Mario ni tiene alas, ni se hace la mujer, ni pretende ser el punto de giro principal en la historia. Mario, mi amigo, es el hombre más fuerte del mundo, a su lado me siento protegida. Mario es universitario, tiene el amor de sus padres, de Félix, alguien que finalmente llegó a su vida para cicatrizar las heridas del pasado.

No viene al caso contar cómo se contagió, pero no piense que lo estoy justificando. Aunque la verdad es que hace ya casi treinta años, y en aquel entonces allá por el noventa todo era diferente con respecto al SIDA. Por eso mi amigo decidió hacerse promotor de salud y en coordinación con el Departamento de Infecciones de Trasmisión Sexual, trabaja en función de divulgar las principales propuestas del Ministerio de Salud Pública para fortalecer la respuesta ampliada a la epidemia del VIH.

Y me cuenta que labora desde un sistema de educación permanente que incluye todo lo relacionado con el SIDA, intenta desde su posición, influir en las personas sobre todo en los grupos vulnerables como pacientes con antecedente de alcoholismo, individuos promiscuos, personas con privación de libertad o adolescentes.

La mayoría de las veces me invita, y juntos vamos a centros penitenciarios, escuelas, consultorios médicos. A partir de técnicas educativas como las charlas, los cine debates, las mesas redondas, y los juegos didácticos tratamos de inculcar en las personas la importancia del sexo seguro, las formas de contagio, los métodos anticonceptivos e incluso los riesgos preconcepcionales.

Y míreme aquí, no estoy enferma por ser camarada de un paciente seropositivo, no tengo orientación homosexual por ser amiga de un hombre que ama a otro hombre. No le parece entonces que soy muy afortunada por tener un amigo, que intenta ayudar a los demás, un amigo que tiene la valentía de sonreírle cada mañana al mundo como él desea y por ello enfrentar la discriminación de algunos molinos que hoy no entienden de Quijotes que no aman a Dulcinea.