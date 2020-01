Cuba envejece ¿qué hacer?

Para que se tenga una idea Cuba ha envejecido en 50 años, mientras que países como Francia, lo han hecho en 400. El alto grado de envejecimiento de la población cubana, sumado a su decrecimiento, es uno de los factores que más impacto tienen en el desarrollo del país y, por tanto, deviene tema recurrente en la agenda del Gobierno cubano.

Esta situación demográfica es tema hoy en la sección de comentario. San Antonio de los Baños no escapa a ella, por lo que resulta fundamental tener en cuenta el desarrollo de los jóvenes en su proyecto profesional y de vida. El hecho de tener hijos o no, cada vez más pasa por un tamiz de factores objetivos y subjetivos. Mientras unas pocas se aventuran a la maternidad, desde edades tan tempranas como los doce años, la mayoría se espera hasta pasados los 25 y muy cerca de los 30 para tener a su primer hijo.

Buscan, quizás, crear las condiciones, que nunca terminan de crearse, y no son pocas, buscan la estabilidad en materia laboral, por la importancia de mantener un trabajo fijo con un salario que permita “reunir” para la canastilla, cada vez más cara.

Por otro lado, la promiscuidad tan visible por estos días entre adolescentes y jóvenes, retarda aún más la consolidación de la familia, la llegada de una pareja estable que permita lograr una descendencia.

Y creo que todas estas razones son válidas. No se trata de procrear solo porque el país tiene un elevado índice de envejecimiento poblacional. La situación demográfica no puede ni debe determinar nuestra vida. Pero también es cierto que si no incrementamos la natalidad, en pocos años, la fuerza laboral estará limitada, veremos más bastones que cochecitos, y el futuro de Cuba podría verse afectado.

Bajos niveles de fecundidad, un alto saldo migratorio, condiciones económicas que no satisfacen del todo a la juventud, y otras causas dan al traste con el tema de este comentario.

La ciencia se ha desarrollado mucho en función de asegurar embarazos por inseminación artificial. Pero luego, también queda el desencanto cuando nace el bebé y la malanga cuesta un ojo de la cara, cuando, contrario a la lógica, los pañales desechables de producción nacional mantienen el mismo elevado precio que los importados, o cuando la demanda de toallitas húmedas supera a la oferta en las tiendas, sin embargo, se coleccionan en las mesas de cuentapropistas a sobreprecio...

Es complicado, pero merece reflexión. Tener un niño es una tarea individual, un reto personal, un regalo para la familia, pero también el relevo para un país.