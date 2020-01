“Quien lo pierde, pierde el tesoro”

La incomodidad se apoderaba de ella, mientras cambiaba de posición en su asiento. El grupo de personas en un interminable entrar y salir, acomodaba sillas y comprobaba el funcionamiento del audio.

Con gesto decidido se dirigió a uno de los organizadores:” ¿Aqué hora comienza la actividad?” Uno de las responsables del evento se excusó: ¡Es a las 9.00 am como está previsto, falta un pequeño ajuste de detalles!.

Con evidente molestia ella solo pudo responderle: ¡Pues será a las nueve de la noche, porque ya pasaron veinte minutos!. Para no abusar de su tiempo, les cuento que la actividad comenzó media hora después de aquella conversación.

Estoy segura de que quienes nos escuchan, han sido protagonistas en más de una ocasión de historias similares, pues la impuntualidad se ha vuelto un padecimiento para los que habitamos esta Isla, y lamentablemente los ariguanabenses no estamos libres de este mal. Varios, coincidirán conmigo, al afirmar, que la demora para asistir a cualquier compromiso,se ha vuelto frecuente, sin importar la seriedad del asunto.

La impuntualidad se adueña de tiendas, bares y cafeterías, en los que el horario de servicio comienza, como mínimo, unos diez minutos después de la hora señalada y termina antes de lo establecido. Esta dolencia también afecta a no pocas oficinas de trámites. Allí, justo el único día de la semana destinado a hacer el papeleo que usted necesita, la persona encargada no llegó, no existe otro personal para atenderlo y lo que resulta peor, no hubo llamado de atención o, al menos, la exigencia de un motivo que justificara el retraso o la ausencia.

Considero que para alcanzar cualquier objetivo por pequeño que sea, hay que saber esperar, pero entre dar tiempo al tiempo, y consentir que las horas se nos escapen porque a alguien se le ocurre tomárselo todo con demasiada calma, existen grandes diferencias. Apura que las instituciones cubanas y del Ariguanabo ostenten el respeto por el tiempo ajeno, a partir del cumplimiento de los horarios establecidos para cada actividad.

Sentencia un proverbio japonés: “el tiempo es oro y quien lo pierde, pierde el tesoro”, mientras, a los cubanos se nos cataloga de sociables, jaraneros, emprendedores, familiares, apasionados e impuntuales. Por lo tanto, aprendamos a respetar el tiempo ajeno y a exigir en el momento adecuado que los demás respeten el nuestro. Es necesario reverenciar ese tesoro, esa fortuna denominada tiempo, la cual es imposible de recuperar, una vez que se haya perdido.