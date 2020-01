Bloques que no bloquean mentes

Mi Cuba, la tuya, la nuestra vuelve a empinarse ante el enemigo brutal, que aprieta la soga como otro de sus intentos para crear una opinión desfavorable de mi patria, la tuya y la nuestra, ante el mundo. Reelabora otro intento para asfixiar a la revolución de Martí, el Che y Fidel.

Procesa una intensificación del bloqueo para afectar a la población cubana, hecho que ha devenido al mismo tiempo causa y efecto. Porque la nueva escalada genocida que intenta perturbar la calidad de vida y las esperanzas de los que estamos dentro del gran caimán no es pica para gallo fino. Sabemos mantenernos firmes y unidos y buscar alternativas de manera serena, transparente, y optimista como nos lo pidió nuestro presidente Miguel Diaz-Canel.

Ningún intento del Tío Sam va a desunirnos, simplemente aunque sean iguales los principios, comprendemos que debemos trabajar diferente porque son tiempos distintos. Tenemos, considero, que desplegar las infinitas potencialidades de talento y creatividad. Pensar y actuar comopaís, defender los intereses colectivos,enfrentar la indecencia del imperio y responder a ese llamado que apela a la historia y a los valores morales del cubano.

El Señor Trump, insiste en hacernos picadillo como dice Elpidio Valdés, y esta tan ensimismado en ello que no acaba de comprender que los cubanos no nos dejamos meter el pie, porque como ha insistido nuestro presidente: esta es una nación que siempre va por más y donde lo que no cambia es el espíritu de resistir y vencer.

El imperialismo prueba aplicar todas las variantes de agresión para derrocar a Cuba. Pero como lamoral no se puede exigir en ropa interior, ha fracasado siempre, por más de medio siglo, hasta el presente. No ha podido contra los que hoy llevamos bien alto el legado de nuestros héroes, contra los que patentizamos la sentencia de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, de mantener a toda costa la tremendísima fuerza revolucionaria que hay en todo el pueblo.