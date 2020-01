La higiene comunal: preocupación latente

Fotos: Adrian Torres Rodríguez

Preocupa sí. Preocupa, pero aún no ocupa lo suficiente. Pasan días, meses, años y la situación higiénico-sanitaria en San Antonio de los Baños no acaba de componerse.

Artemiseños de otros municipios me escuchaban hablar sobre el tema, y asombrada quedé yo, al ver sus rostros sorprendidos por lo que les comentaba. ¿Y qué les comentaba? Pues lo mismo que tantas otras veces he dicho frente al micrófono. San Antonio de los Baños adolece de cultura sanitaria. Los cestos ubicados en algunas pocas esquinas, no dan abasto ante la cantidad de basura acumulada.

La rivera del Río Ariguanabo en zonas como el Parque Fanfa o el del Humor, está colmada de desechos sólidos, papeles, latas, cajas vacías, incluso, se han visto a los vecinos vertiendo cubetas de basura en donde ya había creado un microvertedero es decir, haciendo leña del árbol caído, como decimos los cubanos.

Así sucede, pasan, tiran el papelito del caramelo, porque nadie está mirando, y si están mirando, no pasa nada...igualmente no les llamarán la atención. Crean montículos de basura debajo del puente en la salida del municipio, porque total, no hay un inspector vigilante que tome medidas o imponga una multa de elevada cuantía.

Por otro lado, Comunales, una entidad que debemos reconocer, cuenta con cierta estabilidad en su personal de dirección, quien nos confiesa que aunque han existido dificultades con el combustible, se tomaron alternativas con una sola carreta y los carretoneros, haciendo uso de la tracción animal, para higienizar arterias principales y alrededores de instituciones de Salud, Educación y otros centros priorizados.

Pero sabemos, nosotros, los de a pie, que no es suficiente el accionar de la entidad, si la población incumple con las medidas de higiene si saca la basura fuera de la vivienda a cualquier hora, incluso, minutos después de que se ha recogido su cuadra, si tira las jabas de nylon repletas a la calle, a merced de que la corriente de agua se la lleve, después de un aguacero.

Esta situación viene de años anteriores, han cambiado a los directivos de Comunales, pero el problema no les atañe solamente a ellos, que si bien han presentado déficit de personal, el barrido de las calles, la chapea de las áreas urbanas, el trabajo en sentido general ha requerido un esfuerzo doble en los últimos tiempos.

Los ariguanabenses son jueces y parte en este asunto si permanece la indisciplina social como una de las principales problemáticas, será prácticamente imposible revertir la estética de este pueblo.