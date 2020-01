A cada cual según su trabajo

Muchas veces escuchamos decir que una empresa, una organización, o un centro laboral determinado no funcionan correctamente. Entonces, comienzan los comentarios sobre el mal trabajo que existe en general en un lugar.

Comienzan asu vez los cuestionamientos de la población que no se siente identificada con esa esfera, que no responde a los objetivos por los que verdaderamente fue creada y que lejos de agilizar o contribuir con el proceso evolutivo de la sociedad, muchas veces complica las circunstancias.

Sin embargo el trasfondo de esta situación va más allá. Si cada cual desempeñara de manera adecuada el papel que le corresponde en su puesto de trabajo, entonces no digo yo si otro gallo cantaría.

La eficiencia individual de cada trabajador incide indiscutiblemente en el funcionamiento grupal. De que vale tener una persona que cumpla con lo que le corresponde y cuatro, fíjese bien, cuatro trabajadores, que realizan su función a medias. El trabajo no puede salir bien, el descontrol por supuesto que toma el mando y con él, las ilegalidades, hechos delictivos y de corrupción.

Porque considero que cuando decidimos ejercer ciertas funciones, lo principal es comprometernos con los requisitos que exige: horarios, estabilidad, disciplina ante el puesto de trabajo, control del área, respeto hacia lo que se hace y hacia las personas o público para el que se trabaja. Y no me negará que aquí entra a jugar un papel principal la administración, el consejo de dirección, el órgano de control interno.

Porque si no controlamos, no podemos exigir. Porque si el jefe nunca está no puede controlar que sus obreros estén ejecutando la obra, que laboren las horas indicadas, que den un buen uso a los recursos del estado, que estén en sus puestos y dispuestos, como corresponde.