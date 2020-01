Para estar a la altura de estos tiempos

Alguna vez yo fui habanera. Sí, habanera pero del campo, no de la capital. Alguna vez San Antonio de los Baños perteneció a la Provincia La Habana, pero de eso no voy a comentar. Y es que desde hace 9 años, tiempo que se cumplirá oficialmente este 9 de enero, soy orgullosamente artemiseña.

No obstante, debo reconocer que de los once municipios que hoy conforman Artemisa, no he caminado por todos, no conozco algunos de los sitios históricos o naturales más emblemáticos de la región, porque a veces la vida nos pasa por delante, y nos roba el tiempo para disfrutar de sus maravillas. Es algo que criticarme, a mí, y a muchos que quizás no conocen esta provincia como deberían.

Pero es cierto que son muchos los espacios fascinantes de esta geografía, por ejemplo, uno de mis favoritos Las Terrazas, en la Sierra del Rosario, del municipio de Candelaria. Resalto por supuesto a mi San Antonio de los Baños, sede de eventos internacionales importantes como la Bienal de Humorismo Gráfico y donde radica la Escuela de Cine y Televisión, única de su tipo en Cuba.

Llegar a la cabecera provincial es verdaderamente una satisfacción, al ver su Boulevar, sus instalaciones gastronómicas elegantes y asequibles, saber que en la región hay un Orquideario, una zona de Desarrollo que crece muy cerca del mar, en inversion extranjera y producción para sustituir importaciones.

Otros municipios como Güira de Melena aportan a la producción de alimentos, con tradición en este indicador. Así, llena de sueños, de modificaciones, de retos por delante, Artemisa cumplirá nueve años de creada. Es un contexto en el cual todavía debe trabajarse en el fortalecimiento de la identidad del pueblo como artemiseño, en el que el plan de la economía de 2020 contempla el doble de las inversiones ejecutadas en 2019.

Otra de las prioridades hoy es avanzar en la terminación del vial de acceso a la autopista desde la cabecera provincial, pues reduce 12 kilómetros del tramo a recorrer hasta el vial y mejora la conexión del municipio con la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Recientemente inaugurado el Cine Juárez, un anhelo para los artemiseños, llega otra acción de envergadura: la continuación de la reparación del teatro Vicente Mora, institución emblemática de Guanajay que data de 1930 con altos valores históricos y arquitectónicos.

La provincia avanza en inversiones de gran impacto para la agricultura, como la construcción de una planta peletizadora de semillas y un local para el montaje de un local de biología molecular en el Laboratorio Nacional de Parasitología, ambas obras en el Ariguanabo. Poco a poco, en estos nueve años, Artemisa se ha convertido en una provincia hermosa, llena de vida, algo que debe irradiarse cada día más hacia todos sus espacios.

Queda mucho por hacer, porque las dificultades siempre existen. Sin embargo, creo en el orgullo de muchos, que como yo, antiguamente habaneros, y hoy artemiseños, vemos la luz del Sol que cada enero nace con más fuerza, y no las manchas que los enemigos de la Revolución quieren destacar.