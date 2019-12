Mildrey, maestra de sacrificio y amor (+Audio)

Fotos: Adian Acevedo

Con el sonido del timbre comienza cada jornada para Mildrey Fumero Amaro, maestra de la escuela primaria Alejandro González Brito en San Antonio de los Baños. Por más de treinta años esta educadora ariguanabense hace suyo al arte de enseñar y al conversar sobre ello no deja de emocionarse.

Yo pienso que el día que no esté en la escuela me voy a sentir mal, porque… la escuela es como mi casa. Me siento…, yo creo que es lo máximo.

Desde pequeña tenía el deseo que luego se convirtió en vocación y hoy es experiencia, es constancia y amor hacia el magisterio.

Estaba estudiando en la secundaria Rafael Valdés Pérez, me acuerdo que en noveno grado vinieron profesores de la escuela Salvador Allende, nos pusieron una película donde se veían los dormitorios, el docente. Nos hicieron una prueba oral y otra escrita, las aprobé y con 14 años me bequé por primera vez. Nunca había ido ni a un círculo infantil.

Pero el deseo de ser maestra fue más fuerte que la realidad.

La escuela me encantaba, pero todos los domingos lloraba cuando me iba. Me acuerdo que nos recogían a las siete de la noche en el Parque de la Iglesia y me iba llorando todos los domingos, no me gustaba estar becada. Mi papá me decía: si no quieres estar becada ¿por qué sigues? Pero si me iba de la escuela no podía estudiar lo que quería. Así fui venciendo cada curso hasta que en el cuarto año de la carrera me gradué.

Llegó el momento de aplicar los conocimientos, llegó la hora de crecerse en el aula…

Me ubicaron en la escuela primaria Amado Fonseca en el Reparto Raúl Hernández Vidal, conocido por la Base Aérea. Allí trabajé doce años.Recuerdo la etapa aquella cuando me gradué que siempre Fe, Doris (Metodólogas de la Dirección de Educación en aquellos años), me recuerdo con mucho amor de ellas, de Mario López, el director que tuve, que me ayudaron mucho. Me trasladé para el pueblo cuando mi niña empezó preescolar, empecé en la escuela Alejandro González Brito y aquí estoy desde el curso 1999- 2000, con un primer grado. Cuando llegué el trabajo de preparación lo continuó Isachy (Directora de la Escuela Alejandro González Brito por muchos años), porque en esta escuela seguí aprendiendo.

Cuántas generaciones han bebido de la sabiduría de Mildrey, cuántos niños han aprendido en su aula y han cumplido con sus exigencias…

Cuando un maestro no logra que las libretas de sus alumnos sean como un cristal, que haya transparencia, que la letra esté linda, que esté limpio, yo creo que no lo ha logrado. El reflejo del maestro es la libreta de sus alumnos. Para mí eso es lo más importante.

Qué mayor satisfacción para Mildrey que contar con el apoyo de los padres, el reconocimiento de sus compañeros de trabajo y sobre todo el cariño de sus alumnos...

Siempre hago el ciclo, desde primero hasta cuarto. Me gusta transitar con mis alumnos, me gusta que cuando termine al cuarto grado todo lo que sepan los niños se la haya enseñado yo. Me gusta sentir esa satisfacción. Cada vez que empieza un curso y vuelvo a ciclar aprendo más, lo hago mejor, uno aprende con los niños, con los padres. Cada curso que pasa no lo das igual aunque lo hayas dado muchas veces. Me gusta mucho primer grado, se pasa mucho trabajo y te tienes que sacrificar muchísimo, hay que trabajar el doble, pero al final tienes el fruto porque aprenden a leer y escribir.

Pero este grupo de primer grado tiene un significado especial para Mildrey.

Aquí tengo sentados en mi aula hijos de mis alumnos, de los primeros grupos que tuve cuando me gradué, de la escuela Amado Fonseca. Me he reencontrado con ellos. Me siento contenta. No es que yo sea vieja, siento como han pasado los años y como ellos han hecho su propia familia, son profesionales. He tenido alumnos que son maestros, médicos…

El apoyo de los padres de los alumnos

En este aspecto he tenido mucha suerte. A pesar de ser sumamente exigente cuento con la ayuda de ellos. Me gusta que mi trabajo salga cada día bien. A pesar de ser una maestra muy exigente, hasta conmigo misma, siento que me quieren de verdad.

Y tu familia…

Mi familia me apoya, siempre me ha apoyado…

La Mildrey de hoy…

Me siento más preparada, ya han pasado 32 años. En aquel momento estaba recién graduada. Siento que he aprendido muchísimo, todavía falta porque cada curso uno aprende más. Pienso que me queda mucho camino por recorrer. Vamos a ver cuánto me queda en Educación, si me logro retirar, eso no lo puedo predecir.

No podría faltar el consejo de una maestra que se entrega cada día a su profesión.

Para ser un maestro y un maestro de bien tienen que sentir amor por la profesión y tener entrega, porque esta es una carrera de mucha responsabilidad, estamos trabajando con niños y hay que prepararse todos los días. No podemos irnos para la casa sin ver las clases que nos tocan dar el próximo día porque para pararse en un aula hay que estar bien preparado. El que decida estudiar esta profesión es porque le gusta de verdad, estamos formando a las nuevas generaciones. Esta carrera es de mucho sacrificio y de mucho amor.